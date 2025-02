Maeztu dice que Navarra hace "un gran esfuerzo" para atender a menores migrantes y que ha acogido a 340 en 2024

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Ejecutivo foral, Carmen Maeztu, ha afirmado que "en Navarra estamos haciendo un gran esfuerzo" para atender a menores no acompañados y que a lo largo de 2024 se ha acogido a 340 en los distintos recursos de la Comunidad foral.

"En Navarra hemos atendido a lo largo de 2024 a 340 menores no acompañados en los distintos recursos: centros de acogida y orientación, recursos residenciales, pisos de autonomía y procesos de emancipación. Y hemos, además, cumplido con el compromiso del último reparto que se celebró en la conferencia sectorial, que tuvo lugar en el mes de julio del 2024, con ese reparto de 15 menores que asumimos en nuestra comunidad", ha apuntado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por Vox en el pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha pedido "al resto de comunidades autónomas que respondan en los mismos términos de compromiso, de respeto a los derechos de la infancia y de solidaridad interterritorial, y también de transparencia, que no se están cumpliendo en todos los casos".

"Y apelamos una vez más también al Partido Popular para que deje de bloquear este acuerdo, a que piense en los derechos de los niños y de las niñas y que actúe bajo el principio de solidaridad al que nos debemos todos los territorios", ha subrayado, para a continuación preguntar al parlamentario de Vox Emilio Jiménez si "no le parece que esto de meterse con los menores es de una inhumanidad enorme".

En este sentido, ha pedido a Vox que "al menos en este ámbito muestre una mayor calidad humana". "Mas allá de utilizarlos -a los menores- como munición política, como hacen ustedes, les debemos una respuesta de urgencia para solventar la situación en la que están en Ceuta y en Canarias", ha dicho.

Según ha explicado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "anunciaron la pasada semana un avance importante en la solución puntual para la acogida de esos más de 4.400 niños y niñas que se encuentran en estos momentos en las ciudades autónomas de Ceuta y también en Canarias".

"Desde el ministerio se ha informado que los criterios acordados son prácticamente coincidentes con los que fueron aprobados en el año 2022 por la conferencia sectorial por parte de todas las comunidades autónomas y entre ellos se encuentran, a la hora de distribuir a los menores, factores como la renta per cápita, la población y el esfuerzo realizado previamente en materia de acogida de menores que no es igual por parte de las comunidades autónomas y que no siempre se caracteriza por el principio de solidaridad", ha remarcado.

Los criterios del ministerio, ha dicho, "han sido aplicados ya en los planes de reparto de contingencia de estos menores en el año 2022, 2023 y 2024 en conferencia sectorial". "Estos niños y niñas se encuentran en Canarias y en Ceuta, comunidades que están totalmente desbordadas, por lo que necesitan desde hace ya mucho tiempo de una solución urgente. Desde el Gobierno de Navarra apelamos a que todos los territorios se involucren de una manera solidaria", ha apuntado.

Por su parte, Emilio Jiménez ha considerado que estos jóvenes "tienen que estar en su tierra". "Eso es tráfico de personas. No huyen de ninguna guerra, no son refugiados", ha subrayado, tras considerar que el reparto de menores no acompañados "es una vileza de los países ricos, reparto de personas convertidos en mercancías". "Y deben ser repatriados con sus familias, a sus países de origen, de forma inmediata", ha indicado.