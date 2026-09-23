Maeztu dice que Navarra "roza el pleno empleo" y que el escenario del mercado laboral es "muy positivo"

Archivo - La consejera Carmen Maeztu, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que los datos del mercado laboral de la Comunidad foral, "donde rozamos el pleno empleo, nos ofrecen un escenario muy positivo".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN a raíz del informe de paro en agosto de 2026, la consejera ha remarcado que los datos "muestran la capacidad de nuestra Comunidad para generar y mantener el empleo y para absorber a las personas que recientemente se han incorporado al mercado laboral gracias al proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras".

Maeztu ha considerado que "el mercado laboral navarro muestra en 2026 una evolución globalmente positiva" y ha destacado que Navarra "mantiene datos históricos de empleo". Los datos "muestran el segundo nivel de ocupación más elevado de la historia", con 323.275 personas afiliadas a la Seguridad Social, 8.190 más que hace un año, lo que supone un crecimiento del 2,6%.

En cuanto al proceso de regularización, en Navarra, a fecha 31 de agosto, se habían afiliado a la Seguridad Social 4.465 personas extranjeras. "Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas que solicitaron la regularización extraordinaria ya están trabajando y esta cifra va a ir a más. Tenemos buenas previsiones y esperamos que está cifra vaya en aumento en los próximos meses", ha incidido.

En cuanto al desempleo, "y también a consecuencia del proceso de regularización, agosto termina con 29.524 personas registradas como desempleadas, 681 más que el mes anterior". Unos datos "claramente condicionados por este proceso". "Durante el mes de agosto se inscribieron como demandantes de empleo 1.014 personas procedentes de este proceso de regularización. Es una cifra muy significativa y que prácticamente explica por sí sola el incremento anual del paro registrado, que ha sido de 1.134 personas más que hace un año", ha subrayado.

Los datos de afiliación muestran que el mercado laboral navarro "tiene capacidad para absorber toda esta demanda". "Tenemos más de 8.000 personas afiliadas más que hace un año", ha destacado Maeztu, que ha añadido que "hay otros indicadores que nos permiten hablar de dinamismo y estabilidad en el empleo".

En agosto se formalizaron 25.681 contratos, "el mejor dato para un mes de agosto desde 2022 y un 16,5% más que en agosto del año pasado". Además, 5.074 fueron contratos indefinidos, que representan el 19,8% del total. "También quiero destacar que el desempleo de larga duración continúa reduciéndose. En agosto son 11.853 las personas que llevan más de un año en desempleo, un 2,24% menos que hace un año, lo que supone el séptimo mes consecutivo de descenso interanual y esto supone un dato muy relevante", ha afirmado.

La consejera también ha explicado que se ha diseñado un plan de capacitación para el sector de la automoción que contempla una inversión aproximada de más de 1,2 millones de euros y permitirá formar a alrededor de 1.300 personas. Una primera parte está vinculada a las necesidades de Volkswagen Navarra, y una segunda parte, al clúster de la automoción. "También estamos empezando a trabajar con los pequeños talleres que están relacionados con la automoción, pero que quedan fuera de este clúster", ha manifestado.

A su juicio, "las perspectivas de empleo en nuestra Comunidad siguen siendo muy buenas". "En absoluto este es el panorama oscuro y negro que quiere pintar UPN y el Partido Popular también, que se suele sumar a este relato de la tragedia, cuando los datos son suficientemente elocuentes", ha subrayado.

En nombre de UPN, Marta Álvarez ha considerado que la consejera, "si no vive en una realidad paralela, nos está engañando". A su juicio, Maeztu "sabe perfectamente lo que está pasando con la EPA" y ha planteado "qué han pensado, si es que han pensado algo, para revertir la tendencia que nos sitúa en mitad de la tabla en materia de paro, cuando hemos sido históricamente los mejores o los segundos mejores". "Hace tiempo que hemos abandonado toda esperanza de que sean capaces de reconocer que lo están haciendo peor que el resto", ha dicho.

Arantza Biurrun, del PSN, ha valorado que Navarra "mantiene datos históricos" en materia de empleo y ha criticado que UPN "compara a las comunidades autónomas como si todas partiéramos de la misma base, fuéramos exactamente igual y tuviéramos el mismo tejido industrial". "Es cierto que el paro registrado tiene unos retos a los que es necesario hacer frente", ha señalado, en referencia a la brecha de género, el desempleo de mayores de 55 años, y el de larga duración.

Desde EH Bildu, Oihana Gallo ha afirmado que desde 2022, en materia de contratación "este es el mejor agosto que hemos tenido". Sin embargo, "nosotros no vamos a entrar" en el tema sobre "ese ranking de comunidades, porque para EH Bildu el debate no estriba en ser la comunidad que más o que menos reduce el paro". "Lo que nos tendría que preocupar es si la protección de los desempleados es la adecuada, si las condiciones laborales son lo suficientemente buenas como para poder llevar una vida digna, y si el ecosistema normativo laboral se ajusta a las características de Navarra", ha añadido.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha destacado que "hay datos que son positivos" y otros que "no lo son tanto". Como aspectos a "mejorar", ha criticado que "siguen siendo las mujeres las que sufren más el desempleo", que el desempleo juvenil ha aumentado, y que es "preocupante" la diferencia entre la contratación indefinida y la temporal. "Estos datos, que no han sido los positivos que quisiéramos, habría que evitar que se conviertan en tendencia", ha dicho. Por el contrario, el hecho de que Navarra "roce" el pleno empleo "es algo por lo que nos tenemos que alegrar".

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha remarcado que "no vamos a negar" que hay menos desempleo y más afiliados, pero "el problema" es que esto se produce "en todas y cada una" de las comunidades. "Tenemos que ir más allá", ha indicado, tras considerar que "cuando toda España avanza, la pregunta que debemos hacernos no es solamente si nosotros avanzamos, solo faltaría. La pregunta es a qué velocidad lo hacemos y qué posiciones estamos perdiendo o ganando respecto a los demás". A su juicio, Navarra, no está "aprovechando" el "buen comportamiento general del empleo en España".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha apostado por analizar los datos "con rigor, sin triunfalismos, pero también sin utilizar las cifras de manera interesada". "Los datos no admiten lecturas simplistas. Tenemos más afiliados que hace un año y uno de los niveles de afiliación más elevados de nuestra historia, pero también tenemos más personas registradas como desempleadas", ha indicado, tras añadir que también "tenemos una marcada desigualdad en la distribución del desempleo".