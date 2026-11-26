Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, y Eneka Maiz, cabeza de lista al Congreso. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha afirmado este jueves que el mercado de la vivienda "ha fracasado" y ha apostado por "intervenir en el mercado en diferentes direcciones y poner límites a la especulación, siempre poniendo a las personas en el centro".

Maiz, que ha comparecido antes los medios acompañada por la portavoz parlamentaria, Laura Aznal, en la sede de la coalición en Pamplona, ha defendido que "es imprescindible ofrecer seguridad y garantías tanto a las personas que viven de alquiler como a las personas propietarias que actúan con responsabilidad y entienden que la vivienda es un derecho y no un negocio".

Así, ha apostado por "la prórroga automática de los contratos de alquiler, impedir que los fondos buitre y los grandes tenedores sigan comprando viviendas con fines especulativos, controlar las plataformas de alquiler turístico o extender la zona tensionada a toda Navarra".

Eneka Maiz ha destacado que EH Bildu va a seguir trabajando e impulsando medidas "hasta conseguir respuestas reales a la emergencia habitacional que estamos padeciendo. Nuestro compromiso es actuar en todos los ámbitos, desde las instituciones en Madrid, pasando por los ayuntamientos hasta el Parlamento". Por ello, ha resaltado que el 29 de noviembre "necesitamos sumar toda la fuerza posible para seguir avanzando porque tenemos propuestas, tenemos voluntad y tenemos compromiso para cambiar las cosas".

Por su parte, Laura Aznal ha reconocido que en los últimos años "se han dado importantes" en materia de vivienda, con nuevas medidas legislativas, la declaración de zonas tensionadas o el impulso de "nuevas políticas públicas de vivienda". No obstante, ha remarcado que "la dimensión que tiene la crisis habitacional exige continuar avanzando".

Aznal ha advertido de que "sigue habiendo serias dificultades para acceder a una vivienda, tanto en nuestras ciudades como en nuestro entorno rural y quedan actuaciones pendientes para intervenir en el mercado, movilizar viviendas deshabitadas y mantener, recuperar y ampliar el parque público y protegido de vivienda".

Por ello, ha considerado "totalmente necesario realizar un balance de las políticas que se han desarrollado hasta la fecha, valorar y analizar sus resultados y conocer cuáles son las prioridades y las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno de Navarra".