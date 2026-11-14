Maiz (EH Bildu) llama a la movilización para "ganar la partida al bloque reaccionario"

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, en un acto de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso, Eneka Maiz, ha llamado a la ciudadanía a participar este sábado en la manifestación convocada por la coalición en Bilbao, que ha considerado una "oportunidad histórica" para "defender el futuro del país y reclamar la oficialidad de las selecciones vascas".

En un comunicado, Maiz ha subrayado la importancia de la unión ciudadana "por encima de las diferencias" para "hacer frente al avance de las posiciones reaccionarias". "Hoy será un día histórico. Miles de personas nos reuniremos en Bilbo en defensa de nuestro pueblo, de su gente y de su futuro. Estamos convencidas de que la movilización popular es imprescindible para ganar la partida al bloque reaccionario y abrirle camino a Euskal Herria", ha destacado.

Asimismo, la candidata ha puesto en valor la "respuesta social" a principios de esta semana, tomando como referencia la huelga del pasado miércoles en favor del derecho a la vivienda. Según Maiz, aquella convocatoria "ejemplar" ha demostrado que "la capacidad y la dignidad de Nafarroa". Un "impulso" que confía en que se repita durante la jornada de este sábado.