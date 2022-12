Maldonado apuesta por incentivar el sector de los videojuegos "protegiendo a los consumidores, sobre todo a los menores"

La Comisión de Protección del Consumidor de la Eurocámara aprueba el informe de la eurodiputada sobre medidas para proteger a los usuarios

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Mercado Interior y Protección del consumidor de la Eurocámara ha aprobado el informe de la eurodiputada del PSN, Adriana Maldonado, sobre la protección de los consumidores y consumidoras en los videojuegos en línea. En este sentido, Maldonado ha apostado por "incentivar el sector de los videojuegos pero protegiendo a los consumidores, sobre todo a los menores".

"Los videojuegos son una forma de entretenimiento muy popular, tanto para los adultos como para los más pequeños, y la pandemia ha impulsado aún más su auge", ha afirmado en nota de prensa Maldonado, que ha resaltado la importancia de desarrollar legislación europea "para asegurar la protección de los usuarios europeos en este sector".

El informe pone el foco en varios aspectos relativos a la protección de los consumidores. El primero es "disponer y facilitar herramientas de control parental para monitorear el tiempo que pasan jugando los menores y evitar abusos". También insta al sector a "dotar de información clara, transparente y accesible a los usuarios, que les permita conocer antes de jugar qué se van a encontrar en el juego". Por último, en cuanto a la publicidad dirigida a menores, reclama establecer un sistema para los desarrolladores de los videojuegos "basado en la seguridad y privacidad por defecto".

Asimismo, el texto destaca "la importancia de la salud mental, agravada por la pandemia del COVID-19, sin olvidar la adicción a los videojuegos y el trastorno del juego, considerando por la Organización Mundial de la Salud como un comportamiento adictivo". Por eso, señala Maldonado, "es fundamental apoyar y desarrollar campañas de información y concienciación".

Este informe también recoge los posibles beneficios de los videojuegos desde un enfoque social en los procesos de aprendizaje. Además, resalta "la importancia de la innovación en el sector del videojuego en línea y la inclusión de nuevas tecnologías en el diseño y desarrollo de los videojuegos".

No obstante, señala la eurodiputada, "todos estos avances no tendrán sentido si no aseguramos un entorno en línea seguro, por lo que hace falta una rápida entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales".

En esta línea, Maldonado insta a "adoptar un enfoque común europeo para que todas estas cuestiones se lleven a cabo por igual en todos los Estados miembros, y para que todos los consumidores y consumidoras europeos puedan disponer de un alto nivel de protección".