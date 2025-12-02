La Mancomunidad presenta al comité de empresa de TCC un paquete de medidas para desbloquear el conflicto laboral

Archivo - Concentración de trabajadores de TCC para reclamar un convenio "digno". - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), David Campión, acompañado por miembros del equipo de Gobierno de la entidad, ha mantenido este martes una reunión con representantes del comité de empresa de Moventis TCC Pamplona, adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal. En la reunión, la entidad ha presentado un paquete de medidas que "inciden en la mejora de los tiempos de expedición y, por tanto, en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla", con lo que se busca desbloquear el conflicto laboral, que acumula meses de movilizaciones y paros.

Así, en el marco del 'Grupo de trabajo de tiempos de expedición de líneas TUC', la Mancomunidad se ha comprometido a tomar las medidas que sean necesarias -añadiendo autobuses o modificando frecuencias- para que durante el primer trimestre de 2026 se dé solución a las líneas que presentan dificultades para los descansos de la plantilla, según ha explicado la propia MCP en una nota.

En concreto, menciona la L18 (Urb. Zizur Mayor - Sarriguren) en días laborables, L5 (Orvina 3 - Universidad de Navarra) en laborables, L1 (Cizur Menor - Universidades) en laborables, L25 (Pza. Príncipe de Viana - Mutilva) en sábados y festivos, L4H (Barañáin - Villava) en laborables y viajes a Arre y Oricáin, L7 (Villava - Txantrea - Barañáin) en laborables y festivos, N7 (Paseo Sarasate - San Jorge - Txantrea - Baja Navarra), y L24 (Circular mercadillo Landaben).

Entre las medidas planteadas, la Mancomunidad destaca el ejemplo de la línea 18, la primera que se pondría en servicio, en la que se aumentará el tiempo de expedición de 100 a 110 minutos. En este caso concreto, la medida supondrá consolidar en diez el número de autobuses fijos que prestan servicio a la línea durante todo el día, tanto en horas punta como en horas valle, y aumentará el tiempo de descanso de alrededor de 20 conductores.

A falta de profundizar en el detalle de cada línea, la Mancomunidad estima que el conjunto de medidas puede suponer un incremento del coste de un millón de euros anuales. Según ha señalado la Mancomunidad, esta cantidad se sumaría a los 700.000 euros anuales que ya se dotaron para anteriores actuaciones, y que supusieron una "notable" mejora en los tiempos de expedición de las líneas L3, L4, L5, L8, L9, L10, L16, L18 y L21, así como de las nocturnas N1 y N3.

Por otra parte, y "dada la eficacia demostrada para todas las partes", la Mancomunidad se ha comprometido a continuar con la actividad y el sistema de este grupo de trabajo durante 2026, manteniendo el objetivo de que los tiempos de expedición sean acordes con la realidad del tráfico y la demanda del servicio del TUC, de manera que se favorezcan unos descansos adecuados de la plantilla. También realizará una auditoría sobre el estado de la flota.

La Mancomunidad ha afirmado que estas medidas se unen a otras puestas en marcha en los últimos meses, como la intensificación de las inspecciones de la flota o el aumento del número de autobuses. En este sentido, la Mancomunidad ha comunicado durante la reunión que en los próximos días se incorporarán, de manera extraordinaria, seis nuevos autobuses que no estaban previstos en la planificación de renovación de flota.

En palabras del presidente de la MCP, David Campión, "estamos haciendo un esfuerzo por mejorar aquellas condiciones que están en nuestro ámbito de competencia, y estas acciones responden a las últimas reivindicaciones que el comité nos transmitió".

En este sentido, Campión ha señalado que "los esfuerzos realizados por la MCP en 2024 y 2025 establecen un nuevo escenario de trabajo en cuanto a inversiones, tamaño y supervisión de la flota, tiempos de expedición, mejoras en la ciudad, seguridad de los conductores, aseos, etc.". "Animo a la plantilla y a la empresa a analizar con frialdad la situación, así como a valorar que no es realista pensar que se pueden conseguir mejoras sustanciales sobre la propuesta actual. Cuanto antes termine el conflicto, mejor será para todas las partes", ha señalado.