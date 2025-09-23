Una manifestación por Palestina pedirá el 4 de octubre en Pamplona la "disolución de la entidad sionista de Israel"

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación "a favor de la resistencia palestina", convocada por Palestinarekin Elkartasuna, reclamará el 4 de octubre en Pamplona la "disolución de la entidad sionista de Israel" y emplazará a "multiplicar la lucha contra todos los cómplices del sionismo".

La movilización partirá a las 12 horas desde el Parque Antoniutti y finalizará en el Paseo de Sarasate. En una rueda de prensa, Garazi Robles y Helena Bengoetxea han dado lectura a un comunicado que recoge que "la situación de Palestina se ha agravado inmensamente estos dos últimos años, y más todavía estos últimos meses".

Es "especialmente grave" para los palestinas de Gaza, "y no nos olvidamos de la situación de Cisjordania, con los recientes avances en su anexión por parte de Israel". "Ante todo esto, volvemos a llamar a salir a la calle con las mismas reivindicaciones de hace dos años. En un momento en que políticos, gobiernos, el rey de España, hablan de la falsa solución de los dos Estados, decimos claro: no se puede convivir con el colonialismo, no hay convivencia posible con la entidad sionista de Israel", ha apuntado Robles.

Según ha añadido, "si el Estado colonial de Israel sigue existiendo, acabará con la existencia del pueblo palestino y si hay libertad para Palestina será porque la entidad sionista de Israel ha desaparecido". "Para acabar con el genocidio de una vez por todas, la única vía es la descolonización de toda Palestina, es decir, la disolución del Estado de Israel", ha dicho.

Para "aportar en ese camino", ha destacado que "el apoyo a la resistencia palestina es fundamental". "No podemos aceptar discursos criminalizadores. Debemos defender el derecho a la resistencia del pueblo palestino, sea cual sea el modo que utilicen para ello. Si no fuera por la resistencia, el pueblo palestino habría desaparecido hace tiempo", ha manifestado.

Tras subrayar que "hablar de Palestina es hablar de su resistencia", ha añadido que "la lucha del pueblo palestino es también la nuestra". "Tal y como demuestra la amplia red de complicidades con el sionismo, Israel es una pieza clave del capitalismo y del imperialismo occidental. Por lo tanto, cada avance y logro de la resistencia palestina nos acercan a un mundo más libre", ha remarcado.

Por otro lado, ha continuado, "tenemos que seguir presionando a los gobiernos, partidos y empresas que son cómplices del sionismo" "Desde su creación, ha quedado claro que Israel es un aliado de los Estados Unidos y de las potencias europeas, y estos últimos dos años lo han dejado más claro todavía", ha destacado.

En este sentido, ha criticado que ante "esta masacre", desde el Gobierno central, así como desde Francia y Europa se ha optado por "criminalizar y reprimir a la resistencia palestina y al movimiento a favor de Palestina, algunos más que otros" y que "ante la barbarie sionista se han limitado a hacer declaraciones".

"El fin del genocidio no lo traerán las impotentes peticiones dirigidas a la comunidad internacional, tampoco los gestos vacíos de los gobiernos de los Estados español y francés ni de los partidos que los apoyan, ni las declaraciones hipócritas de los gobernantes occidentales. El fin del genocidio se conseguirá mediante la lucha y la movilización, el boicot y la acción directa", ha reivindicado.

Según ha comentado, "cada paso y declaración institucional ha sido arrancado por la organización y la lucha, por las campañas de boicot organizadas contra las complicidades y otras iniciativas que se han desarrollado a lo largo de décadas", como por ejemplo "las recientes protestas de la Vuelta, la Sumud Flotilla que está rumbo a Gaza o la marcha antiimperialista que acaba de partir desde Berlín".