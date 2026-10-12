Manifestación en Pamplona contra la "ola reaccionaria" y por "vidas dignas para todas las personas"

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han sumado este lunes en Pamplona a una manifestación para "plantar clara a la ola reaccionaria y reivindicar vidas dignas para todas las personas, independientemente de su origen y condición".

La movilización, impulsada por el colectivo 'Iruñeko arrozak', con el lema 'Elkarrekin amestu! Elkarrekin borrokatu! ¡Soñar juntas! ¡Luchar juntas!', contaba con el respaldo de más de cien organizaciones de distinto tipo.

La marcha ha recorrido las calles de la capital navarra desde Antoniutti hasta la plaza Consistorial. Posteriormente, la jornada ha continuado en el parque Irubide de la Txantrea con una degustación de arroces del mundo.

Al finalizar la manifestación, en el acto frente al Ayuntamiento, en varias intervenciones sucesivas en euskera, castellano y árabe, se ha reivindicado "la necesidad de luchar juntas, por encima de las diferencias, y crear un muro de mil colores frente al monstruo fascista".

En Irubide, se ha celebrado un encuentro para probar más de 100 arroces con recetas de diversos orígenes. Han participado grupos culturales de Ecuador, Perú, Colombia o Nigeria, junto con DJ y diferentes actividades para los más pequeños.

Desde la organización han calificado de "éxito rotundo la convocatoria", y han llamado a la ciudadanía a "seguir luchando" hasta convertir Pamplona "en la capital de la resistencia antifascista, del antirracismo y la solidaridad".