Una manifestación en Pamplona llama a hacer "frente a la mafia empresarial" que promueve el TAV

Manifestación en Pamplona contra el TAV.

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación en Pamplona, convocada por AHT Gelditu, ha llamado este sábado a hacer "frente a la mafia empresarial y sindical" que promueve el Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra.

La movilización ha partido desde el Palacio de Navarra, bajo el lema 'Ante la desposesion, ¡luchemos contra la mafia del TAV!' y ha contado, según los convocantes, con la participación de unas 500 personas. La marcha ha sido encabezada por la figura de un elefante blanco, "símbolo internacional de las infraestructuras inútiles, destructoras e impuestas".

La manifestación ha concluido en la Plaza de la Cruz, donde ha tenido lugar una representación teatral en la que se ha criticado "los intereses de las elites empresariales en seguir con la construcción del TAV, que supone la devastación de la naturaleza y el derroche de recursos necesarios para gasto social".

En un comunicado, AHT Gelditu ha criticado las reclamaciones de la Plataforma Pro TAV "exigiendo la aceleración de las obras en Navarra" y ha acusado a esta plataforma de ser "la clase empresarial, esa que mueve los hilos de la economía y la política en la sombra". En su opinión, esta iniciativa muestra que "el TAV es un capricho de la élite, no una necesidad de la mayoría".

Ha afirmado que "la mayoría" de los integrantes en esta plataforma "pertenecen a la CEOE", lo que "muestra claramente que el interés está en la obra en sí. Las empresas constructoras se enriquecen y a ellas les da igual que la gente utilice la infraestructura o que los trabajadores mueran en su construcción".

AHT Gelditu ha censurado "todo el dineral que ha ido de nuestros bolsillos a la alta velocidad se le ha privado al tren convencional. Estas últimas décadas han desaparecido miles de puestos de trabajo, servicios ferroviarios, estaciones y apeaderos para alimentar las líneas del AVE". Ha advertido ante "un cacharro deficitario ya construido en muchos lugares del estado y en construcción en Navarra en el que la gente no confía y que encima llega con retrasos".

"La élite económica mueve los hilos de los políticos a escondidas, como la mafia, y por consiguiente las decisiones van en contra de las trabajadoras y a favor de las empresas", ha afirmado, para advertir que "las futuras generaciones nacerán desposeídas de las condiciones materiales necesarias para llevar a cabo un proyecto de vida".

El colectivo ha lamentado que en Navarra "el destrozo está siendo brutal pero por suerte aún queda mucho del trazado previsto sin tocar". Por ello, ha llamado a "unir nuestras fuerzas contra la desposesión y la sinvergüencería. Hagamos frente a la mafia empresarial y sindical".