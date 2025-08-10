Una manifestación en Pamplona reclama el fin del "genocidio sin parangón" en Gaza y la "ruptura total" con Israel

Manifestación convocada por Yala Nafarroa con Palestina para exigir el fin del "genocidio sin parangón" en Gaza - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este domingo por la tarde las calles de Pamplona para reclamar el fin del "genocidio sin parangón" en Gaza y la "ruptura total" y "urgente" de "todo tipo de relaciones con Israel".

La movilización, convocada por Yala Nafarroa con Palestina, ha partido a las 19 horas desde la Plaza de la Constitución, junto a Baluarte, tras una pancarta con el mensaje 'Ruptura total con Israel'.

Los asistentes han portado carteles con mensajes como 'Stop genocide', pegatinas de 'Free Palestine' y banderas de Palestina. Durante el recorrido se han lanzado exclamaciones como 'Estado sionista, estado terrorista', 'No es una guerra, es un genocidio', 'Que viva la lucha del pueblo palestino', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Boicot Israel'.

Según ha indicado a los medios de comunicación Maura Rodrigo, en representación de Yala Nafarroa con Palestina, esta es "una manifestación de urgencia ante la inminente invasión del ejército israelí de la ciudad de Gaza". "Es el culminar un proceso de colonización y de genocidio sin parangón", ha señalado.

Sin embargo, ha destacado que "no queremos solamente decir que es una aberración, que es una barbaridad, que es una vulneración del derecho humano internacional, también queremos exigir a los gobiernos que paren esto". "Ahora todo está en manos de los gobiernos: que aíslen a Israel, que hagan cumplir el derecho humanitario internacional con todas las herramientas que tengan, porque no hacerlo es ser cómplice de este genocidio", ha reivindicado.

A su juicio, "no nos podemos llenar la boca de palabras bonitas y luego no hacer lo que nos toca hacer". "Mientras no se aísle a Israel, mientras tenga cómplices, Israel va a seguir en este proceso de genocidio televisado, difundido, y ahora nadie puede decir que no lo sabíamos", ha concluido.

En un comunicado, Yala Nafarroa con Palestina ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "que rompa de forma urgente todo tipo de relaciones con Israel, tal y como exige Naciones Unidas ante los casos de genocidio".

"No bastan las palabras, ante la inminente ocupación de Gaza por parte de Netanyahu y el régimen de Israel, son necesarias acciones concretas y contundentes. Es por ello que interpelamos al Gobierno de Navarra y a sus socios a que presionen al gobierno estatal en este sentido. Es necesaria una respuesta inmediata. Tenemos que parar este genocidio que se esta perpetrando gracias a la inacción de las instituciones internacionales y sus gobiernos", han añadido.

Según han continuado, "tienen que escuchar el clamor popular, la sociedad estámos demostrando en todo el mundo, de manera firme nuestro rechazo a este genocidio, a la ocupación de la tierra palestina y al apartheid impuesto por el gobierno de Israel".

"Es necesario y urgente dar nuevos pasos firmes para detener esta masacre. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Pedro Sánchez, si quiere, puede convocar de urgencia un Consejo de Ministros para que la ruptura con el Estado sionista y genocida de Israel sea firme inmediatamente", han reivindicado.

También han instado "a la presidenta de Navarra, María Chivite, y a su formación, el PSN, a que presionen a Sánchez para conseguirlo y que, en todo lo que le concierne a Navarra, también se lleve a cabo esta ruptura de forma inmediata y transparente".

"Es urgente y necesario. Lo que está padeciendo el pueblo palestino es insoportable, la inacción de los derechos humanos es insoportable. Ya no es solo por Palestina, es por toda la humanidad. Por la supervivencia de los valores humanos, por la defensa de los derechos y la libertad de los pueblos del mundo", han concluido.