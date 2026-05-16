Una manifestación en Pamplona reclama la "ruptura de relaciones" con Israel para parar el "genocidio" en Gaza

1087750.1.260.149.20260516185445 Manifestación en Pamplona, convocada por Yala Nafarroa, para reclamar la ruptura de relaciones con Israel. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este sábado en una manifestación, convocada por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, con motivo del 78 aniversario de la Nakba. Una movilización en la que se ha vuelto a reclamar la "ruptura de relaciones" con Israel como medida de presión para parar el "genocidio" en la Franja de Gaza.

La manifestación ha partido, pasadas las seis de la tarde, desde la Plaza de la Constitución. Ha abierto la marcha varias personas que portaban una gran bandera de Palestina, a la que seguía una pancarta con el mensaje 'Palestina aske (Palestina libre). Stop Nakba. Boicot Israel'. Asimismo, se han coreado consignas como 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'No es la tierra prometida, es la tierra palestina', '¿Dónde estan, no se ven, las sanciones a Israel?' o 'El pueblo palestino elige su destino'.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación, Elisa Huarte, de Yala Nafarroa, ha recordado que "un 15 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel y a raíz de entonces se procedió a lo que los palestinos y palestinas conocen como la Nakba". "Más de 750.000 personas fueron desplazadas, más de 1.200 personas asesinadas y hoy en día, en 2026, seguimos viendo el genocidio de Gaza televisado por todo el mundo", ha lamentado.

"El genocidio de Gaza ha desplazado más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Hay familias y personas que han cambiado más de 10 ocasiones de lugar de residencia, llevan más de 73.000 víctimas, de ellas muchísimos menores de edad", ha denunciado. Ha criticado que "la destrucción sigue porque el alto fuego que decretó el señor Trump y su cuadrilla el pasado mes de octubre no vale para nada porque sabemos que siguen las matanzas y las destrucciones".

Una realidad, ha advertido, que también está ocurriendo en Cisjordania, donde "la situación cada vez es más peligrosa: más de 40.000 desplazados, la destrucción es constante, los colonos están continuamente masacrando las viviendas, destrozando los campos de cultivo".

Huarte ha afirmado que "la única salida" pasa por la "ruptura de relaciones con Israel". Se ha mostrado convencida de que "lo vamos a conseguir" y ha reivindicado los "pequeños logros". Así, ha resaltado que este fin de semana se celebra Eurovisión y "cinco televisiones no van a estar presentes" por la participación de Israel. También ha recordado los actos de protesta el año pasado durante la Vuelta a España.

Igualmente, ha recordado que esta semana el Parlamento de Navarra ha aprobado una moción de Yala Nafarroa "donde se define el sionismo como racismo. Es el segundo parlamento, después del catalán, que hace una declaración de este tipo". Al igual, ha destacado que en varios ayuntamientos se están aprobando mociones pidiendo la "ruptura de relaciones con el gobierno de Israel".

Por otro lado, ha subrayado que "no tenemos que dejar a Israel y a todos aquellos que están participando en este genocidio impunes", por lo que ha avanzado el inicio de una campaña, denominada 'No Room for Genocide' para que "todos estos turistas no salgan de rositas en sus días de vacaciones".

Finalmente, ha anunciado que "en breves días" se anunciará la inauguración de un memorial en memoria de las "víctimas del genocidio" en Palestina, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

Elisa Huarte ha defendido que "cada cosa que hacemos puntúa, que seguimos trabajando para el pueblo palestino, que tenemos que conseguir la ruptura de las relaciones con Israel, el embargo de armas" y que se retire "el acuerdo preferente" de Israel con la Unión Europea. "Poquito a poquito vamos avanzando hasta que Palestina sea libre", ha concluido.