Marca Navarra se presenta en Barcelona como territorio de vanguardia en innovación y sostenibilidad

La presidenta de Navarra, María Chivite, encabeza la presentación de la Marca Navarra en un acto en Barcelona. - KIKE RINCON-EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marca Navarra, el sello territorio de la Comunidad foral para de posicionarla en mayor medida como vanguardia europea en el ámbito de la innovación y la sostenibilidad, así como en materia de igualdad, se ha presentado este martes en Barcelona ante una representación de la sociedad catalana.

Consumando el despliegue nacional previsto para este ejercicio tras la presentación del pasado mayo en Madrid, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha llamado a tejer "fructíferas alianzas de mutuo beneficio" con el "fecundo y talentoso" ecosistema económico y social navarro ante las 250 personas congregadas en la emblemática Llotja de Mar, sede de la Cambra de Comerç.

En el acto han intervenido navarros residentes en Cataluña, en concreto, Joaquín Ausejo, presidente de Alma Hotels; Laura Urquizu, presidenta y CEO de Red Points Solutions; Javier Velaza, poeta y catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona, además de miembro del Consejo Navarro de Cultura; Ainoa Irurre, vicepresidenta de Atracción de Talento para Europa de Schneider Electric; y Alberto Munárriz, jugador internacional y campeón mundial de waterpolo.

Conducido por la periodista navarra Cristina Ochoa, la nota musical del evento en la Ciudad Condal la ha puesto el Otxote Mendiko de la Casa de los Navarros en Barcelona con sendas interpretaciones en directo, el himno de Navarra a modo de inicio del evento.

Entre la concurrencia, un selecto panel de potenciales prescriptores de Marca Navarra en las vertientes política, económica y social, con el consejero Ramón Espadaler, como titular Justicia y Calidad Democrática, al frente de la delegación gubernamental catalana, además del expresident y exministro José Montilla; el presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, y el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell.

El acto ha contado asimismo con una nutrida presencia del Gobierno foral encarnada, más allá de la presidenta Chivite, por los consejeros José Luis Arasti, Carlos Gimeno, Carmen Maeztu, Rebeca Esnaola y Óscar Chivite.

El grupo de gobernanza de Marca Navarra, integrado por directores generales de los departamentos directamente concernidos, ha asistido igualmente a este hito del cronograma del sello paraguas o nodriza de la Comunidad foral, ya presentado públicamente en Pamplona, Tudela, Tafalla, Alsasua y Roncal, así como en Bruselas, Madrid y ahora ya en Barcelona.

Como en la presentación de primavera en Madrid, en el Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado rediseñado por el renombrado arquitecto tudelano Rafael Moneo, la impronta cultural ha caracterizado el despliegue de Marca Navarra en Barcelona, pues el salón de cónsules de la Llotja de Mar fue la sede de la Real Academia de Bellas Artes, entidad encargada de impartir las enseñanzas públicas de Barcelona y testigo de los inicios tanto de Antoni Gaudí en el mundo de la arquitectura como de Pablo Picasso en el de la pintura.

"Bajo Marca Navarra, la Comunidad foral muestra lo que somos, lo que representamos, y cómo queremos que nos vean dentro y fuera de nuestras fronteras", ha sintetizado la presidenta Chivite en el arranque del evento, para a continuación glosar las trayectorias de los intervinientes, cinco ejemplos para "la creación colectiva" en aras al "progreso en común" con "la debida cohesión social".

"Como instrumento de conversación constructiva que trasciende las coyunturas políticas de cada momento", ha precisado María Chivite, Marca Navarra se consagra a "alinear las fortalezas" del territorio bajo un "relato compartido" a partir del "sentimiento de pertenencia y orgullo" de la ciudadanía navarra. La presidenta ha concretado que se trata de "proyectar una imagen coherente y atractiva que impulse la inversión y el desarrollo del talento en apoyo del tejido empresarial", posicionando a la Comunidad foral como "referente en sostenibilidad, innovación, bienestar social y calidad de vida".

La presidenta Chivite ha abundado en su alocución en la diversidad de Navarra como "la riqueza que nos une", reivindicando el binomio entre "la pluralidad social y una manera de hacer que en efecto funciona" como basamento del "bien común". En ese sentido, ha abogado por "el trabajo conjunto y el diálogo" como las claves para "seguir construyendo una Navarra fuerte y reconocida".

Cuatro ejes soportan Marca Navarra: además del de 'Calidad de Vida' (del que la Comunidad Foral sigue encabezando el ranking nacional, como ha remarcado la presidenta Chivite), el de 'Identidad Territorial', el de 'Turismo, Riqueza y Diversidad'; y el de 'Empresa, Talento e Innovación'. Este último la prioridad de la estrategia para reforzar la pujanza económica de Navarra en este contexto de incertidumbre global, por ejemplo redoblando la apuesta por la movilidad sostenible y eléctrica.

Al término del acto de presentación de Marca Navarra en Barcelona se ha ofrecido un ágape compuesto por diez referencias. El aperitivo ha incluido producto autóctono como alcachofa, chistorra y pimiento del piquillo, al igual que vino tinto, rosado y blanco. A cada asistente se le ha obsequiado también con un kit promocional con tres productos de la tierra y camiseta de Marca Navarra.