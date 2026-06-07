Una marcha al polígono de tiro de las Bardenas reclama un año más su desmantelamiento

Marcha para reclamar el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. - ASAMBLEA ANTIPOLÍGONO

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 250 personas, según la Asamblea Antipolígono, han participado este domingo en la XXXVI Marcha por al polígono de tiro de las Bardenas para reclamar su desmantelamiento cuando finalice en 2028 el convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas.

Al llegar al polígono de tiro, Milagros Rubio y Eduardo Navascues, representantes de la Asamblea Antipolígono, han leído un comunicado en el que han recordado a Gladys de Estal, fallecida por el disparo de un guardia civil durante una protesta contra la energía nuclear y el polígono de tiro en Tudela en 1979.

"Cada vez sumamos más y más razones para movilizarnos por la paz y exigir el desmantelamiento del polígono de tiro y bombardeo de las Bardenas que, aunque más utilizado por el Ejército español, también lo es por otros países de la OTAN por ser el único de sus características en Europa donde ensayar sus armamentos y posibles guerras", han destacado.

Han expresado su preocupación por "los conflictos bélicos que arrasan el mundo", especialmente el "genocidio en Palestina" y la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. "Las guerras no son soluciones contra los fundamentalismos ni contra los terrorismos, ni los terrorismos son soluciones contra las guerras; la violencia castiga a la población civil, destruye, empobrece y roba oportunidades de igualdad", han advertido.

Además, "alimenta a nivel mundial el miedo, el autoritarismo y el rechazo a las personas refugiadas que huyen de guerras y dictaduras". Así, se han preguntado "¿qué han ganado las mujeres en Afganistán? ¿Qué están ganando en Irán? Muerte, exclusión, miseria y sometimiento todavía mayores de los que sufrían".

Han rechazado que las Bardenas "sea ensayo para matar ni blanco de guerra" y han advertido de que "si alguna guerra fuera extendiéndose y la OTAN se implicase", aumentarían "considerablemente los riesgos para la población circundante porque puede convertirse en un blanco militar si la tensión escala". Además, han recordado que el polígono se encuentra "en mitad de un Parque Natural y Reserva de la Biosfera".

Los representantes de la Asamblea Antipolígono han recordado que en 2028 finaliza el contrato entre la Comunidad de Bardenas y el Ministerio de Defensa y han afirmado que "solo una actitud decidida de las instituciones navarras y la movilización social conseguirán el desmantelamiento del polígono de tiro". Han exigido que "no se firme un nuevo convenio de arrendamiento" y a las entidades congozantes que "no vendan la paz y nuestra seguridad por dinero, que recuperen el ejercicio común de defensa de nuestro territorio y sus habitantes para desmantelar el polígono de tiro y ofreciendo alternativas económicas a los ingresos del canon".

Por todo ello, han reclamado la creación de una reserva en el actual territorio del polígono de tiro y la "resolución no violenta de todos los conflictos". Han resaltado que "nuestras razones siguen intacta" y "las seguiremos defendiendo el tiempo que haga falta".