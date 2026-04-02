María Alsina, oncóloga del HUN, coordina una guía clínica nacional para la atención del cáncer de esófago

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Maria Alsina, especialista del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra e investigadora principal de la Unidad de Oncología Médica Traslacional en Navarrabiomed, especializada en el tratamiento de pacientes con tumores esofagogástricos, ha liderado la publicación de la 'Guía clínica SEOM-GEMCAD-TTD de cáncer de esófago 2025', en la revista internacional de acceso abierto Clinical and Translational Oncology.

El cáncer de esófago es un tumor derivado de las células que recubren la mucosa interna del esófago, la parte del tubo gástrico que conecta la garganta con el estómago. Se considera una enfermedad agresiva que se sitúa como la séptima causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial.

La publicación liderada por María Alsina, que actualiza los protocolos asistenciales para el abordaje del cáncer de esófago en España, es una guía de referencia para los oncólogos facultativos de los diferentes centros hospitalarios españoles, ya que ofrece un resumen con la evidencia científica actual sobre el diagnóstico y opciones terapéuticas de este tipo de tumores, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El cáncer de esófago es una enfermedad altamente letal, que requiere de un abordaje multidisciplinar. Esta guía recoge las novedades en el tratamiento de quimioterapia de pacientes con opción quirúrgica, así como la introducción de las terapias dirigidas, incluida la inmunoterapia, en las fases más avanzadas. "La introducción de estos cambios ha impactado positivamente mejorando la supervivencia de los y las pacientes con cáncer de esófago", ha señalado María Alsina.

La elaboración de la guía se ha promovido desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en colaboración con el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) y el Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD). En esta guía, codirigida por la doctora Alsina y la doctora Ana Fernández-Montes, del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, han participado facultativos del Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario la Paz, Hospital Virgen de la Salud, Hospital General Universitario de Elche, Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Según el informe de la SEOM 'Las cifras del cáncer en España', se estiman para este año 2.363 nuevos casos de pacientes con cáncer de esófago. Se sitúa en la posición número 19 como cáncer más mortal en España, y se sabe que su incidencia está aumentando en los últimos años parcialmente asociado a los cambios en los factores de riesgo de laa sociedad. Mientras el cáncer de esófago de tipo carcinoma escamoso se asocia principalmente al tabaco y al alcohol, el tipo denominado adenocarcinoma se asocia al aumento de la obesidad y a problemas de reflujo esófago-gástrico crónico o esófago de Barrett.

Desde la Unidad de Oncología Médica Traslacional de Navarrabiomed se han puesto en marcha varios proyectos de investigación enfocados al estudio de diferentes características del cáncer de esófago, en concreto, actualmente se están analizando biomarcadores de respuesta a inmunoterapias, y se está desarrollando un estudio orientado a la comprensión del cáncer gastroesofágico en los pacientes jóvenes, desde diferentes puntos de vista incluyendo los factores de riesgo.