María Chivite y Elma Saiz animan a disfrutar de los Sanfermines desde el "respeto"

La salida de los gaiteros desde el interior del Ayuntamiento de Pamplona a la Plaza Consistorial despues del chupinazo de San Fermín 2026, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, han seguido este lunes desde el interior de la Casa Consistorial de Pamplona el lanzamiento del chupinazo que ha dado inicio a los Sanfermines de 2026.

Ambas han coincidido en animar a pamploneses y visitantes a que disfruten de los Sanfermines desde el respeto. La presidenta María Chivite ha deseado que la ciudadanía "disfrute con la cuadrilla, con la familia, porque hay tiempo para todo, pero el disfrutar tiene que ver también con que todo vaya bien, por lo tanto, desde el respeto, y que no haya ningún problema".

En declaraciones a los medios, la jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que todos los cuerpos policiales "están preparados, pero espero que no tengan que trabajar mucho porque las fiestas transcurran con normalidad, en convivencia y con respeto". "Eso sería lo mejor que podemos hacer estas fiestas", ha indicado.

Además, Chivite ha aprovechado para felicitar a los lanzadores del chupinazo, representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, "porque ellos son los garantes de que si tenemos cualquier problema vamos a estar perfectísimamente atendidos". "En las reuniones que ha habido de preparación, con toda la coordinación de todos los cuerpos policiales, se garantiza que podamos disfrutar con seguridad, pero esto también depende de todos nosotros y todas nosotras, convivencia y respeto. Así tienen que transcurrir los Sanfermines. Somos una comunidad y una ciudad súper plural, pero el pañuelo nos identifica como comunidad", ha indicado.

En su plano personal, ha explicado que disfrutará de los Sanfermines "un poco en cuadrilla, un poco en familia, pero este año por cuestiones familiares mucho tampoco voy a salir".

RECUERDO PARA VENEZUELA, GAZA Y LOS CINCO POLICÍAS FORALES FALLECIDOS

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha afirmado que seguir el chupinazo desde la Casa Consistorial "es muy especial". Además, ha aprovechado para "recordar que hay mucha gente que sigue sufriendo y no puedo dejar de pensar en los afectados por el terremoto en Venezuela, también lo que está pasando en Gaza y ya en lo local hay muchas personas que no pueden estar aquí y quiero tener un emotivo recuerdo para los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico". "He estado hace un momento con el jefe de la Policía Foral. Quiero recordar también a los que no pueden estar disfrutando de la fiesta", ha señalado.

Al igual que María Chivite, la ministra ha deseado que las fiestas se celebren "desde el respeto, desde la convivencia, que es lo que es Pamplona, es un ejemplo de fiesta, cada uno que la viva como quiera pero siempre desde el respeto y la convivencia". Según ha explicado Elma Saiz, tendrá que conciliar estos días con sus "obligaciones" e "igual un ratito" podrá disfrutar de los Sanfermines.

Tanto Chivite como Saiz han sido cuestionadas sobre las causas judiciales que afectan al PSOE. Al respecto, la ministra ha indicado que "hemos sido absolutamente contundentes y lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad, el Partido Socialista realiza un ejercicio claro de lucha y de tolerancia cero contra la corrupción". "Esa es la coherencia del partido. Hoy vamos a hablar de fiesta y de convivencia", ha afirmado.

Por su parte, María Chivite ha expresado "respeto a las decisiones judiciales y rechazo absolutamente a cualquier persona de cualquier ámbito que se aproveche de su posición para servirse a sí mismo y no para servir a los demás, que es para lo que estamos en política, para servir al conjunto de la ciudadanía".