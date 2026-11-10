María Chivite hace un llamamiento a que las manifestaciones en Navarra en la jornada de huelga sean "pacíficas"

Archivo - La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado, ante la huelga general por la vivienda convocada para este miércoles, que "la responsabilidad del Gobierno es garantizar el derecho a la huelga" y ha hecho un llamamiento para que las manifestaciones que se celebren a lo largo de la jornada sean "pacíficas".

Chivite ha indicado que "así las reivindicaciones ganan en legitimidad, que no tenga nada que ver con otras cosas que hemos visto en otros territorios"; unas reivindicaciones que ha dicho que comparte y que, según ha valorado en declaraciones a los medios de comunicación, "son legítimas, tienen que ver con el ámbito de la vivienda, y ayer pude recogerlas de mano de los sindicatos".

La presidenta ha señalado que "los sindicatos están poniendo encima de la mesa que los salarios no han crecido lo mismo que han crecido los precios de la vivienda, y en el ámbito de la negociación colectiva están las subidas de los salarios, que entiendo que sí tiene que ver con derechos de los trabajadores". Ha añadido además que los sindicatos, en lo que tiene que ver con el Gobierno de Navarra, el lunes hicieron llegar sus propuestas en el ámbito de la vivienda, que "tengo que decir que muchas de ellas ya está implementando este Gobierno".

"Cada vez están más lejos los incrementos salariales de los incrementos de vivienda y por lo tanto tenemos que intervenir tanto en el ámbito de la vivienda como también en la negociación colectiva y ahí los empresarios y empresarias de esta Comunidad tienen la responsabilidad de seguir mejorando los salarios de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad", ha afirmado Chivite.

La presidenta ha defendido que "el mayor de los incrementos para los Presupuestos de 2027 y también para las inversiones se da en el ámbito de la vivienda y no solo incremento presupuestario sino que también ponemos encima de la mesa desgravaciones fiscales, como para el acceso a personas jóvenes". "Son más de 200 millones de euros los que vamos a destinar a vivienda, sobre todo para la adquisición y para que se incremente el parque público de vivienda y podamos mejorar el acceso a la vivienda del conjunto de la ciudadanía", ha señalado.

Además, la presidenta ha manifestado que, en la jornada de este miércoles, el Gobierno tiene que "garantizar los servicios mínimos". "El derecho a la huelga tiene que ser compatible con la garantía de unos servicios mínimos en lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos", ha aseverado.