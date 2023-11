Marina Curiel, nueva portavoz del PSN en Pamplona en sustitución de Elma Saiz

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala Marina Curiel será la nueva portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, en sustitución de Elma Saiz, que esta semana ha tomado posesión como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El PSN ha señalado en una nota de prensa que Curiel asume este nuevo reto "con emoción y responsabilidad". Hasta ahora número tres de la lista de Pamplona, la edil ha asegurado que el grupo municipal socialista seguirá "trabajando en la misma línea, haciendo una "oposición responsable, rigurosa y propositiva y siempre poniendo a las personas en el centro de las políticas". "La apuesta del PSN por Pamplona sigue siendo la misma, con un compromiso claro por nuestra ciudad y su gente", ha indicado.

Curiel ha asegurado que no van a "caer en el chantaje de UPN, no pueden jugar con los Presupuestos de Pamplona a su antojo". "La alcaldesa Ibarrola manipula e intenta mentir a las y los ciudadanos en vez de trabajar por unos presupuestos que sirvan de herramienta para construir un proyecto de ciudad. Ibarrola sigue en su estrategia de política de escaparate y su manera de gobernar opaca, unilateral y arbitraria. No es nuestra manera de entender la política y su proyecto de ciudad no tiene nada que ver con el nuestro, de hecho, estamos en las antípodas", ha asegurado.

En otro orden de cosas, Xabier Sagardoy será el nuevo portavoz en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. "Vamos a seguir llevando a cabo una oposición firme y rigurosa velando por el interés general de toda la comarca", ha afirmado.

Marina Curiel, nacida en Palencia, tiene 39 años, es Técnico Superior de Marketing y Comunicación Digital con especialidad en Gestión de Sistemas Digitales.

Además, actualmente, está cursando el último año de la Licenciatura de Periodismo UEMC/UNIR. En su trayectoria profesional, entre otras ocupaciones, ha trabajado en el sector de la comunicación y el marketing digital y en los últimos años viene desarrollando su labor como auxiliar de gabinete en el Gobierno de Navarra, implicándose en las tareas de comunicación de los proyectos Next Generation UE. Desde mayo de 2023 es concejala del Ayuntamiento de Pamplona.

Xabier Sagardoy, pamplonés, de 31 años, es Graduado en Derecho y Máster en Derecho Urbanístico y Ordenación del Territorio y en Derecho Ambiental. Cuenta con varios cursos sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible; Ciudades y Cambio Climático; Recogida y Transporte de Residuos; Sensibilización Ambiental; Limpieza Viaria y Equipamientos; Cálculo de Aprovechamiento Urbanístico; y Regeneración Urbana, entre otros.

Actualmente cursa un Máster en Derecho y Administración Local de la Universidad de Burgos y Certificación Profesional en Urbanismo Sostenible por la Universidad de Salamanca.

Es Concejal del Ayuntamiento de Pamplona desde 2019, miembro de la Comisión Permanente de la MCP y secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Pamplona.