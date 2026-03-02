El 9 de marzo se abre el plazo de matrícula para el curso 2026-2027, al que se incorporarán 4.617 niños

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra abrirá entre el 9 y el 13 de marzo el plazo ordinario de admisión para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. La lista provisional de admitidos de Infantil y Primaria se publicará el 16 de abril y la definitiva, el 11 de mayo. En el caso de la admisión en las etapas de Secundaria y Bachillerato, la publicación de las listas provisionales de admisión se hará el 24 de junio y las listas definitivas saldrán el 1 de julio.

Un total de 4.617 niñas y niños se incorporarán el próximo curso al sistema educativo navarro al cumplir los 3 años de edad (el año pasado fueron 4.790 niñas y niños).

El curso escolar 2026-2027 se iniciará el próximo mes de septiembre con nuevas reducciones de ratios en el sistema educativo público de Navarra, tanto en Educación Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El Departamento de Educación ha presentado este lunes las novedades del proceso de admisión para el próximo curso académico. Y entre ellas, ha señalado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, destaca la extensión de una ratio máxima de 20 alumnos en los primeros cursos de Educación Primaria en aquellos centros educativos públicos y concertados que tengan un índice negativo, es decir, que cuenten con más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que la media general.

Se trata de una medida derivada del Pacto para Avanzar en la Equidad y la Calidad Educativa, firmado por el Departamento en abril de 2025 con los sindicatos ANPE, Afapna y UGT.

Hay una segunda novedad derivada también del mismo pacto, la bajada de ratio general a 28 alumnos en 1º de ESO de centros públicos, reducción que se irá trasladando progresivamente a los restantes cursos de Secundaria hasta completar la baja de ratio en toda la etapa, según el acuerdo alcanzado por el departamento con los sindicatos firmantes del Pacto por la Equidad.

El consejero de Educación ha destacado que en virtud del acuerdo alcanzado con los sindicatos ANPE, Afapna y UGT este curso 2025-2026 se han aplicado ya reducciones generales de ratios en los centros públicos que se consolidarán el próximo curso, 23 alumnos en 1º de Infantil y 23 alumnos en 1º de Primaria. Ha señalado que todas las bajadas de ratios acordadas en el pacto educativo se van trasladando progresivamente a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratio en todos los cursos de cada etapa.

Respecto a novedades en el Mapa Escolar de Navarra para el curso 26-27, destaca la oferta del modelo D en Primaria en el colegio público de Falces y la implantación del modelo D en Secundaria en el IES Ribera del Arga de Peralta. Además, el colegio Martín Azpilcueta de la localidad de Barasoain será comarcal desde el próximo curso 2025-2026. De esta forma, el alumnado de Infantil y Primaria de las localidades de Leoz, Orísoain, Olóriz y Unzué estudiará en este colegio en lugar de acudir a Tafalla, donde venían cursando sus estudios.

Asimismo, se modifica el Mapa Escolar tras la puesta en marcha del nuevo colegio Lokiz, cuya construcción ha acabado el Departamento de Educación en la localidad de Ancín, y que permitirá que el alumnado de Primaria de los modelos A/G y B/D de Arteaga, Ganuza, Metauten, Ollobarren, Ollogoyen y Zufía que hasta ahora estaba adscrito al colegio Remontival de Estella-Lizarra puedan solicitar el colegio de Ancín.

En este curso 2026-2027 se continuará con el pilotaje educativo iniciado en el colegio Hilarión Eslava de Burlada, en el que se realiza una oferta integral en un mismo centro de los dos ciclos de Educación Infantil y Educación Primaria, desde los 0 a los 12 años. El Departamento acaba de dar a conocer que el comedor de Hilarión Eslava pasará a ser comarcal en el curso 2026-2027. Al pasar a ser comedor comarcal todo el alumnado beneficiario de ayuda de comedor pasará a pagar solo 2 euros por el servicio de comedor. Esto incluye a todo el alumnado del primer ciclo de educación infantil de dicho centro.

Además, Educación ha mostrado el contenido de la campaña de admisión en la escuela pública, que este año lleva por título 'La Escuela pública no es perfecta, es mucho más / Eskola Publikoa ez da perfektua, askoz gehiago da', y en la que se pone el foco en un sistema educativo caracterizado por aspectos como "la innovación, la inclusión, la pluralidad, la accesibilidad, la solidaridad, el plurilingüismo, la participación democrática, la igualdad o la conciencia crítica", según ha destacado el Gobierno foral.

El procedimiento de preinscripción del próximo curso 2026-2027 será ya el sexto en estar regulado en virtud de lo establecido en el Decreto Foral 33/2021, de 28 de abril, orientado a conseguir una distribución más equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los centros sostenidos con fondos públicos que establece la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Las familias podrán incluir hasta seis opciones indicando centro, modalidad lingüística y tipo de jornada en cada una de ellas. Las solicitudes se podrán presentar a través de la aplicación telemática incorporada en EDUCA o de forma presencial en el lugar que determine la entidad titular de cada centro.

El proceso ordinario de admisión se regirá por los criterios prioritarios de la existencia de hermanas o hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, renta per cápita de la unidad familiar, concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres, madres, tutores o hermanas, condición de víctimas de violencia de género y/o terrorismo; padres, madres que ejerzan la tutoría legal que trabajen en el centro educativo, condición de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno, condición de familia monoparental y alumnado nacido de parto múltiple.

Las solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión, que se tramitarán preferentemente de forma telemática a través de la aplicación web que el Departamento de Educación ha desarrollado al efecto y que estará disponible en el Portal de Educa, deberán ser formalizadas por los padres o madres que ostenten la patria potestad o los tutores legales del alumnado.

Para cada uno de los centros solicitados las personas concurrirán con la puntuación resultante de la suma de los puntos obtenidos en aplicación del baremo, la cual determinará el orden de las listas de admisión y de espera. Teniendo en cuenta el orden en el que se hayan consignado los centros en la solicitud, se asignará plaza a la persona solicitante en aquel centro señalado con el orden de prioridad más alto de entre los que pudiera resultar admitida.

El Departamento de Educación aplicará el baremo en el que se valoran, como criterios prioritarios, la existencia de hermanos en el centro, la proximidad del domicilio, la renta per cápita de la unidad familias, la concurrencia de discapacidad, condición de víctima de violencia de género o terrorismo, progenitores que trabajen en el centro, condición legal de familia numerosa, de familia monoparental o niño o niña nacidos de parto múltiple. En caso de empate, se aplicará el criterio complementario que hace referencia a la situación laboral o académica de los progenitores.

En el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, un año más, se reservarán dos plazas por cada unidad escolar hasta el final del periodo de preinscripción para la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Una vez finalizado el plazo de reserva, las plazas no cubiertas quedarán liberadas, pudiendo ofertarse al alumnado que no esté considerado como de necesidad específica de apoyo educativo. En el resto de cursos se atenderá al índice de escolarización de dicho alumnado, el cual determinará la naturaleza de las posibles vacantes que se ofertarán.