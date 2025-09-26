Más de 40 establecimientos se suman a la 24ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, que arranca el 3 de octubre

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes, 3 de octubre, dará comienzo la 24ª edición de la Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, que se prolongará hasta el domingo 12 de octubre y en la que participarán 41 establecimientos de Pamplona, Ayegui, Burlada, Larraga, Mutilva, Olite, Tafalla y Villamayor de Monjardín.

Durante diez días, los establecimientos ofrecerán su propuesta de cazuelica, elaborada con el objetivo de "recuperar y poner en valor la cocina tradicional navarra". En esta ocasión, la participación aumenta en 13 establecimientos respecto a la edición previa, "reflejo de la vitalidad y el atractivo de este evento", según han indicado desde la organización.

La gastronomía "accesible e inclusiva vuelve a ser una prioridad", ya que un 75% de las cazuelicas son aptas para personas con celiaquía (63% sin gluten y 12% con adaptación previa), y un 17% no contiene alérgenos.

El precio de cada cazuelica, fijado por los propios establecimientos, oscilará entre 2,70 y 3,20 euros (bebida aparte). Cada propuesta se acompañará de un vino recomendado de la D.O. Navarra.

El evento está organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, cuenta con el patrocinio del Consejo Regulador de la D.O. Navarra y la colaboración de la Cooperativa de Hostelería como proveedor oficial, además del apoyo de CaixaBank, Aceites Sandúa, Pirineos Exdim, Pamplonews y colaboradores oficiales de AEHN. Evento subvencionado por Gobierno de Navarra y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. La Asociación de Celíacos de Navarra se suma nuevamente para "reforzar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las personas con celiaquía".

Además del recorrido gastronómico por los bares y restaurantes participantes, la Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra ofrece un programa de actividades paralelas "para acercar la cocina tradicional, los productos locales y el maridaje con vinos navarros a públicos diversos, combinando formación, entretenimiento y disfrute sensorial".

Como novedad este año, y con el objetivo de "hacer que la gastronomía sea inclusiva desde el primer momento", tendrá lugar una degustación "a ciegas". Será un "viaje sensorial" que acercará a la esencia de la cazuelica de Akari Gastroteka, galardonada con el Premio Oro en la edición anterior, y que estará maridada con un vino de la D.O. Navarra.

El lunes 6 de octubre a las 19 horas tendrá lugar un ShowCooking online en directo, con cazuelicas de establecimientos que obtuvieron galardones en 2024. Los cocineros de tres establecimientos elaborarán su cazuelica desde la cocina del Bar Akari Gastroteka (Avda. Cataluña, 8 de Pamplona), ganador de la edición anterior y se retransmitirá en directo desde el perfil de Instagram de @hostelerianavarra.

El 7 de octubre será la Ruta Bloguera accesible Pictograma accesibilidad, un recorrido por distintos establecimientos en el que un grupo de personas podrá degustar las cazuelicas acompañadas de Vinos D.O. Navarra. Esta acción, "desarrollada en un ambiente distendido, tiene como finalidad reforzar la promoción y difusión de las propuestas de maridaje en medios digitales, blogs y redes sociales, destacando la oferta gastronómica de cada local participante". Esta acción piloto busca "visibilizar la accesibilidad universal en la experiencia gastronómica".

El 8 de octubre será el turno de 'La Musicata', una cata instructiva de vinos de calidad de la D.O. Navarra, acompañada de música de saxo en vivo. De la mano del instructor de cata Pedro Bujanda y el saxofonista Fernando Sánchez se catarán 4 vinos de la Denominación de Origen de Navarra amenizado con música de saxo en el porche del Hotel Pamplona Catedral.

También se desarrollará un concurso en Instagram que premia la accesibilidad. El premio se entregará el jueves 16 de octubre de 2025, coincidiendo con la final de 'la cazuelica'; y el concurso 'Las fotikos de Pamplonews', organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, la D.O. Navarra y Pamplonews.

Asimismo, tendrá lugar la duodécima edición de Navarider Day el 4 de octubre, "una cita no competitiva que propone un recorrido de 500 kilómetros por carreteras de Navarra". A lo largo de la jornada, las personas participantes "deberán sellar su paso en seis controles ubicados en enclaves de especial atractivo turístico, en una experiencia que combina conducción, paisajes y gastronomía, siguiendo el formato conocido en el ámbito del turismo motero como 'rider'". El evento está impulsado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra y Motorutas.

En esta ocasión, más de 700 motoristas procedentes de diferentes puntos de España se reunirán el sábado 4 de octubre para disfrutar de una cena de cazuelicas.

Como novedad, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, en colaboración con Pamplonews, ha lanzado una web app oficial de la Semana de la Cazuelica y el vino D.O. Navarra.

Durante la semana, un jurado de ocho profesionales de la cocina, coordinado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, evaluará las propuestas presentadas y para distinguir aquellas que destaquen por sus mayores cualidades gastronómicas. El lunes día 13 de octubre se comunicará los establecimientos que han alcanzado la condición de finalistas.

La final se celebrará el jueves 16 de octubre en el Aula de la Cooperativa de Hostelería. A continuación, tendrá lugar la entrega de galardones.