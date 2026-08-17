Más de 600 niños se han matriculado para el curso 2026-2027 en las escuelas infantiles del Departamento de Educación

Archivo - Aula infantil del colegio de Sesma. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 625 niñas y niños se han matriculado para el curso 2026-2027 en las escuelas infantiles dependientes del Departamento de Educación y en los colegios públicos que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, que este lunes han iniciado el curso escolar.

Para garantizar una adecuada atención a los niños y posibilitar la adecuada tarea pedagógica, el Departamento de Educación ha finalizado ya en las escuelas infantiles Niño Jesús de Corella, Camino Oscoz, San Jorge y Santa Teresa de Pamplona la instalación de climatización y se están haciendo pruebas para su puesta en funcionamiento. Por su parte, las instalaciones en las escuelas infantiles de Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles están en ejecución y se prevé que puedan finalizar durante el mes de agosto, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Este lunes han comenzado su actividad las escuelas infantiles María Camino Oscoz, Ninia Etxea, Nuestra Señora de Roncesvalles, San Jorge y Santa Teresa. Las escuelas infantiles Niño Jesús (Corella) y Egunsenti (Burlada), así como los colegios La Balsa (Arróniz), Hilarión Eslava (Burlada), San Donato (Etxarri Aranatz), Doña Mayor e Iturrama (Pamplona) lo harán con posterioridad. También inicia posteriormente su actividad el colegio Domingo Bados de Olazagutia, en el que se implantado el primer ciclo de educación infantil para este curso 2026-2027.

De forma conjunta con el Ayuntamiento de Pamplona, el lunes 17 también se abre el plazo de presentación de solicitudes para las plazas que hubiera vacantes en los centros de Pamplona y Burlada. La información sobre la tramitación, así como el listado de centros en los que actualmente quedan plazas vacantes, se pueden encontrar en la página web del Departamento de Educación.