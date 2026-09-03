Más de mil personas visitarán la Casa Consistorial dentro de las actividades del Privilegio de la Unión

Visita guiada al Ayuntamiento de Pamplona. - CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas a la Casa Consistorial de Pamlona, con motivo de la celebración del 603 aniversario del Privilegio de la Unión, han comenzado este jueves. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha guiado la primera de esas visitas en la que ha participado una treintena de personas. Un total de 1.020 personas se han inscrito a estas ya tradicionales visitas guiadas a la Casa Consistorial, agotando todas las plazas de las 34 visitas previstas hasta el 11 de septiembre.

Estas visitas guiadas, que se llevan a cabo en castellano y euskera, permiten conocer información sobre la construcción del edificio, el patrimonio que alberga y aspectos relevantes de la historia de la ciudad. El recorrido comienza en el zaguán, con la nueva réplica policromada del que se cree que fue el primer escudo de armas de la ciudad colocado en la fachada del primitivo ayuntamiento de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. La visita continúa por las escaleras de acceso a la planta noble, adornadas por las vidrieras de los escudos de los burgos y por carteles históricos de los Sanfermines.

Ya en la planta noble, se conocen tanto el Salón de Recepciones, que estos días alberga una vitrina con el documento original de la fundación de la ciudad moderna de Pamplona y que esconde una pequeña capilla que solo se utiliza en la visita de la imagen del Ángel de Aralar, como el Salón de Plenos, donde se celebran las sesiones plenarias cada mes y también la parte pública de las comisiones informativas semanales. La visita también incluye el acceso al balcón de la segunda planta desde el que se lanza el chupinazo anunciador de los Sanfermines cada 6 de julio.