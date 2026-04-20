Mauleón dice que cobrar por el padrón es "un fraude legal muy serio" que implicaría "intervención policial o judicial"

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado que cobrar por el padrón es "un fraude legal muy serio" que implicaría "intervención policial o judicial".

Así se ha pronunciado este lunes, en una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre un posible incremento del mercado ilegal del empadronamiento, según han destacado entidades sociales en una información publicada por Diario de Navarra.

Mauleón ha destacado el "trabajo continuo" que realiza el Ayuntamiento para garantizar "el derecho que tiene todo el mundo a empadronarse en el lugar que reside" y ha señalado que se está trabajando en una campaña informativa "amplia" para favorecer que se puedan hacer los empadronamientos "de manera correcta, gratuita y en el lugar en el que reside".

En el caso de la compra de empadronamientos, "estamos hablando ya de fraudes legales muy serios que entiendo que cabe ya una intervención incluso policial, judicial o lo que corresponda". "Cobrar por el padrón es un fraude legal. No soy experto en la materia de qué tipo de implicaciones penales puede tener, pero desde luego me parece una cosa muy seria que hay que evitar y a toda costa", ha indicado.

Ante situaciones "de esta naturaleza más grave" de personas que "están timando claramente" a ciudadanos, "cabe la intervención y la persecución en términos jurídicos, policiales".

"Si se conoce el caso, evidentemente, como todo delito, lo que hay que hacer es denunciarlo para que se pueda perseguir. Nosotros, si tuviéramos constancia de algún caso de esta naturaleza, evidentemente, intervendríamos ya en el ámbito judicial o policial, o lo que corresponda", ha subrayado Mauleón.

Por otro lado, ha mostrado su "confianza" en el proceso de regularización de migrantes, y aunque "no sea la solución definitiva", sí será "muy importante" para que "muchas de estas personas" como las que fueron realojadas del entorno de Aranzadi debido al inicio de las obras en el convento de Agustinas "en los próximos meses consigamos que efectivamente consigan su regularización, consigan un empleo y sean capaces de vivir de forma autónoma".

En cuanto a la situación de las personas realojadas, Mauleón ha explicado que "hay personas a las que se les alargó la estancia en la medida en que se disponía de recursos, y una parte entran en el proceso ordinario de atención del programa Etxe Bat de vivienda o el albergue municipal". Una parte de ellas, "lógicamente, estará en lista de espera" ya que el Ayuntamiento dispone de 165 plazas que se van ocupando a medida que van quedando libres.

Mauleón ha remarcado que "próximamente vamos a abrir otro recurso para ocho personas y entrarán de acuerdo a la lista de espera, no solo de Aranzadi, también de Jaso, es decir, toda persona que está en situación de calle". "Trabajamos con ella a través de los educadores de calle y en cuanto tenemos una plaza disponible la vamos derivando", ha subrayado. En respuesta a los periodistas, ha explicado que "solamente se dieron dos billetes de autobús" y fue "a petición propia".

"Por parte del Ayuntamiento nos hemos dirigido a todos los ayuntamientos más importantes de Navarra, a la Federación -Navarra de Municipios y Concejos- y a Gobierno de Navarra y nuestro planteamiento es, entre todos, poder seguir fortaleciendo todos los recursos de atención al sinhogarismo, y en eso nos vamos a centrar", ha añadido.

Según Mauleón, "esta cuestión se aborda atajando el principal problema". "Estamos hablando de personas en su inmensa mayoría, el 99% diría, personas relativamente jóvenes, migrantes, con una absoluta voluntad de trabajar y de integración social, y esa es la clave, que puedan trabajar", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que con el proceso de regularización de migrantes que comienza este lunes "lo vamos a conseguir, espero que de la inmensa mayoría". "Nos ha pasado a veces de acabar una formación, tener una oferta de empleo y no poder aceptarla porque carecía de permiso de trabajo. Un auténtico absurdo. Esto ahora se va a poder corregir", ha manifestado.