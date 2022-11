Maya dice que tomará "en breve" la decisión sobre si repite como candidato y agradece la "confianza" de Esparza

Se muestra sorprendido por las especulaciones por su continuidad: "Parece esto el Ala Oeste de la Casa Blanca"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha reiterado que tomará "en breve" la decisión de si repite o no como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, en torno a las Navidades, y ha agradecido la "confianza" del presidente de UPN, Javier Esparza.

Ante las especulaciones sobre si continuidad, Maya ha bromeado preguntándose "qué tiene que ser cuando vayan a suceder a Biden, porque la verdad es que parece esto el Ala Oeste de la Casa Blanca". "Yo no he dicho más que que estoy pensando la decisión y, a partir de ahí, ha surgido todo este debate a lo largo de la semana al que le veo muy poco sentido", ha indicado.

Ha remarcado que "en el momento que lo tenga claro tomaré la decisión, será en breve, alrededor de Navidades". "La verdad es que no salgo de mi asombro" ante los análisis "por cada cosa que hago", ha manifestado Maya, que ha añadido que "intento tomármelo con humor".

Ha asegurado que "lo que menos hay es un intento de mi partido de que me vaya, de que me quede, no hay absolutamente nada". En este sentido, ha agradecido las palabras del presidente de UPN, Javier Esparza, diciendo "que soy yo el que tiene que tomar la decisión". "Esa confianza me parece muy relevante, tal y como está ahora la política, y así es como va a ser", ha añadido.

Ante la celebración del Día del Partido de UPN, este domingo en Pamplona, tras dos años suspendido por la pandemia, Maya ha considerado que la formación regionalista está "muy bien" y ha opinado que "se ha hecho en el Parlamento una gran labor en la oposición, se han sacado unos temas muy trascendentes, como el caso mascarillas". En el Ayuntamiento "vamos sacando muchos temas" y "esa es la única realidad". "Hay cosas que podrías haber hecho mejor, cosas que se han hecho estupendamente bien y cosas más regular. Pero eso es el día a día", ha explicado.

En cuanto al partido, del que es vicepresidente, ha destacado que "hemos trabajado, nos hemos movido por muchos lugares y el ambiente es estupendo. Así que máxima tranquilidad".

Preguntado por la fórmula con la que se presentará UPN a las elecciones, Enrique Maya ha recordado que "se abrió un periodo de reflexión en el partido, se ha hablado con muchísimos comités locales, se han tenido muchísimas reuniones y se acerca ya el momento de esa toma de decisión final. Pero todo dentro de la más absoluta normalidad".