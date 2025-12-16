El mayor número de delitos medioambientales investigados en 2025 corresponde a los de maltrato y abandono animal

Imagen de la jornada organizada con motivo del 35º aniversario de la Brigada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Foral - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Foral ha incrementado en un 162% la detección de delitos en este ámbito desde 2016. En 2025, el mayor número de delitos investigados corresponde a los de maltrato y abandono animal (39 de un total de 71), seguidos por los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente (15) y de incendios (10).

Por zonas de Navarra, el mayor número de delitos los ha investigado la comisaría de Tudela (23), seguida por la de Pamplona (17), Sangüesa (9) y Estella-Lizarra (8).

Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, que ha participado en la apertura de una jornada, celebrada en el Parlamento de Navarra, con motivo de la conmemoración del 35º aniversario de la Brigada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Foral.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que esta Brigada ha incrementado en un 162% la detección de delitos en este ámbito desde 2016, y ha destacado su labor por el "cuidado del entorno natural de Navarra". "La seguridad no se limita a proteger a las personas en las calles, sino que también significa cuidar los bosques, los ríos, la fauna y los paisajes que nos definen como comunidad", ha dicho.

Asimismo, también ha puesto en valor el "trabajo transversal de todos los recursos del Ejecutivo foral en defensa del medio ambiente", como el Servicio de Bomberos de Navarra / Nafarroako Suhiltzaileak, el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, el Instituto de Salud Pública y Laboral, y el Guarderío de Medio Ambiente, entre otros.

De entre los "retos a los que se debe hacer frente", el "más importante" es la "concienciación de la ciudadanía en cuanto a la protección del medio ambiente, la prevención de los incendios forestales, de los espacios protegidos, de la flora y la fauna, y del patrimonio histórico y artístico".

Ante un escenario en el que se observa el "creciente impacto de fenómenos meteorológicos más o menos extremos y sus consecuencias", este trabajo de sensibilización "es algo fundamental". "Además, desde nuestro departamento tenemos el compromiso en esta legislatura de reforzar la disponibilidad de recursos en el ámbito de la emergencia y la cultura de la autoprotección de la ciudadanía", ha indicado López.

Para finalizar su intervención, la consejera les ha felicitado por sus 35 años de andadura y por "una transformación desde su inicio, siendo una unidad embrionaria", a una estructura actual "profesional, consolidada y clave para la conservación del entorno natural navarro".

CREACIÓN EN 1990 PARA LA PREVENCIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS NATURALES

La Brigada se creó en 1990 con el nombre de Sección de Protección Ecológica, integrada por 12 agentes, concebida para encargarse de la preservación de espacios y recursos naturales, vigilancia ambiental, control del cumplimiento de la normativa, incendios forestales, fauna, pesca, caza, vertidos y otras amenazas al medio natural.

Progresivamente, esta brigada asumió nuevas materias y medios materiales para el desarrollo de sus labores, como todoterrenos, camiones, visores nocturnos, cartografía, GPS y material de rescate y escalada, entre otros.

De la misma manera, le fueron encomendadas otras funciones como la búsqueda de personas en el medio natural, debido a sus recursos y al conocimiento de que disponen del medio natural de Navarra.

Actualmente la integran 50 personas que investigan, entre otros acciones, la pesca furtiva de fauna autóctona, muertes de especies protegidas mediante el uso deliberado de cebos envenenados, investigación de forestales intencionados, o vertidos contaminantes al medio ambiente.

Entre otros "hitos", destaca la creación en 2016 del Grupo de Investigación Medioambiental, una unidad de policía judicial especializada en la investigación de delitos contra el medio ambiente y contra el patrimonio histórico, artístico y arqueológico.