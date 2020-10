Médicos navarros piden diálogo para acabar con la huelga y la retirada del Real Decreto de "la infamia"

Alberto Pérez Martínez ha señalado que "la pandemia no ha descalabrado el sistema público de salud, ya estaba descalabrado"

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Médicos navarros se han concentrado este martes frente a la sede del Sindicato Médico de Navarra (SMN), con motivo de la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por el contenido del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes sobre diversos aspectos relacionados en materia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Desde el SMN han señalado que aún no tenían datos de seguimiento.

El secretario general del SMN, Alberto Pérez Martínez, ha leído un comunicado en el que ha señalado que "el ministro de Sanidad se niega a dialogar con los profesionales" y ha añadido que "los médicos de este país nos vemos obligados a iniciar una huelga nacional que nadie sabe cuánto durará en un momento muy grave de pandemia en nuestro país".

Tras señalar que han tendido la mano "mil veces" al Gobierno y la ha rechazado, Pérez Martínez ha indicado que "los médicos no vamos a permitir que ni éste ni ningún otro Gobierno desmantele la sanidad pública española". "Es una huelga que no queríamos iniciar y que este Gobierno ha tenido en su mano evitar; en democracia se tiene que dialogar y llegar al consenso, no imponer", ha aseverado.

Ha advertido de que "los médicos no pararemos hasta que el Gobierno y el ministro de Sanidad retiren el Real Decreto ley 29/2020", decreto que ha calificado de "la infamia", y hasta que "se den soluciones a los problemas que tienen los pacientes y los profesionales en esta sanidad". Ha pedido así "diálogo" y buscar soluciones desde el consenso.

Alberto Pérez Martínez ha comentado que a la hora de la concentración, las 11 horas, no tenían datos de seguimiento de la huelga y ha afirmado que "tampoco nos importa mucho el dato de seguimiento". "Vamos a ser conscientes de en qué momento sanitario estamos y lo fundamental para nosotros es tener visibilidad, que se entiendan y escuchen nuestras demandas y si alguien va a estar al lado de los pacientes vamos a ser los médicos, no los políticos", ha añadido.

Ante la afirmación de Salud de que su postura es "no contratar para labores asistenciales a profesionales extracomunitarios o a aquellos nacionales que estén provistos del grado de Medicina, pero que no cuenten con especialidad", el secretario general del SMN ha manifestado que "al menos se está intentando contratar a cuatro médicos sin especialidad para el servicio de Urgencias". "La señora consejera, que en su mano tuvo hace 15 días parar la huelga en Navarra, debería hablar más con los médicos y menos con los medios de comunicación", ha dicho.

Según ha explicado, el citado Real Decreto "significa en la práctica que un psiquiatra puede ser destinado a un centro de salud para trabajar como médico de familia, que una enfermera de hospital puede ser destinada a un centro de salud para trabajar como médico de cabecera, que cualquier médico extranjero sin especialidad homologada puede ser contratado como especialista para el servicio público de salud". "Es la defenestración de la especialización", ha indicado.

Pérez Martínez ha señalado que "la pandemia no ha descalabrado el sistema público de salud, ya estaba descalabrado; era cuestión de tiempo". "No se han puesto los medios, se ha perdido el tiempo, no se ha escuchado a los profesionales, sigue sin escucharse a los profesionales", ha comentado.

Preguntado por la decisión de Salud de abrir centros de salud los fines de semana, ha indicado que "el problema no es abrir centros de salud, pueden abrir todos los centros de salud que quieran, el problema es rellenarlos de personal y especialmente de médicos; ¿de dónde van a sacar a los médicos para rellenar esos centros de salud?".

El secretario general del SMN ha comentado que los médicos llegan a esta segunda ola de la pandemia "hastiados, agotados y profundamente enfadados por la falta de previsión, por no haber contado con nosotros". Ha señalado así que "el SMN desde febrero lleva presentando documentos para aportar ideas para las plazas de difícil cobertura, hemos hecho estudios de la Atención Primaria... y la última vez que tuve el privilegio de hablar con la señora consejera fue el 29 de mayo".