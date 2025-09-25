Medio Ambiente anima a descubrir el Parque Natural Señorío de Bertiz en una jornada de puertas abiertas

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha organizado una jornada de puertas abiertas para conocer el Parque Natural Señorío de Bertiz el próximo 27 de septiembre. El programa albergará varias actividades que invitan a conocer y disfrutar de Bertiz desde las 11 horas hasta las 17.30 horas. Todas ellas son gratuitas, aunque es necesaria la inscripción previa a través de cinberti@navarra.es llamando al 948592421.

La jornada dará comienzo el sábado, 27 de septiembre, a las 11 horas con la feria de artesanía local que estará abierta hasta las 14 horas. La feria organizada en colaboración con Argitxu Elkartea, y que se localizará en la zona de pic-nic del Parque Natural, contará con puestos de distintos tipos de artesanías locales: pastas, cosmética, quesos, miel, joyería, tiestos, mochilas o macramé.

Además, se ofrecerá una visita guiada por el interior del Palacio del Señorío de Bertiz, para conocer e interpretar sus elementos más característicos como arquitectura y vidrieras. Esta actividad tendrá dos pases: una en castellano a las 11 horas y otro en euskera a las 12.30 horas. Por otro parte, a las 12 horas, tendrá lugar un taller artístico de cianotipia en el que la ilustradora, Inés Aba, dará a conocer esta técnica de pintura mediante el uso de plantas, flores y la luz del sol.

Y, por último, a las 16 horas, se llevará a cabo una visita guiada para profundizar en el Jardín Histórico-Artístico del Parque Natural, dando a conocer sus elementos más representativos. Esta visita también incluye la entrada al Palacio y se realizará en castellano, ha informado el Gobierno foral en una nota.