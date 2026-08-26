Medio Ambiente convoca ayudas por 15,3 millones para mejorar la gestión de residuos

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral ha publicado en el BON tres convocatorias de ayudas dirigidas a entidades locales y empresas para implantar medidas de prevención, recogida, transporte y tratamiento de residuos. El departamento destinará para ese fin un total de 15,3 millones del Fondo de Residuos 2026.

Estas convocatorias de subvenciones, cuyas solicitudes se tramitarán de modo telemático a través de cada ficha de trámite, tienen carácter plurianual y se dirigen tanto a entidades locales que tienen atribuida la competencia de recogida, transporte o gestión de residuos domésticos y que entreguen los residuos a una instalación de tratamiento en la Comunidad foral, como a empresas que tengan su centro de producción en Navarra y generen o gestionen residuos industriales, de construcción y demolición o material bioestabilizado.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 25 de octubre.

AYUDAS PARA ENTIDADES LOCALES

Entre las ayudas dirigidas a las entidades locales, destacan los 8,8 millones de euros destinados a inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos domésticos y comerciales. A través de esta convocatoria, se subvencionarán la mejora o equipamiento de plantas de selección de envases, instalaciones de compostaje, plantas de transferencia y plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB). Se subvencionará el 80% de la inversión con una asignación máxima de 2.500.000 euros.

Por otro lado, el departamento otorgará 4,8 millones de euros para inversiones que mitiguen el impacto que conlleva sobre la salud y el medio ambiente la gestión de residuos. En esta convocatoria se podrán presentar proyectos relacionados con la prevención y preparación para reutilización de residuos domésticos y comerciales, medidas de compostaje doméstico y comunitario, mejoras en plantas de transferencia y/o en plantas de tratamiento de fracciones de recogida selectiva, contenedores, camiones y medios materiales de recogida selectiva, instalación de puntos limpios o el desarrollo de aplicaciones informáticas. Cada entidad solicitante podrá recibir un máximo de 300.00 euros.

AYUDAS PARA EMPRESAS

Además, Medio Ambiente ha publicado la convocatoria de ayudas dirigida a empresas que tengan su centro de producción en Navarra y que generen o gestionen residuos industriales, de construcción y demolición, material bioestabilizado o agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI). En este caso serán objeto de subvención las acciones encaminadas a incrementar la protección medioambiental.

La primera línea de actuación, con una partida de 1.159.200 euros, abarcará proyectos de prevención, preparación para la reutilización, reciclaje u otro tipo de valorización de residuos industriales basados en la modificación de los procesos productivos.

La segunda línea, con un presupuesto de 194.900 euros, financiará proyectos de I+D+i de carácter industrial para el impulso de la economía circular y la protección medioambiental.

Una tercera línea, que cuenta con 156.000 euros, recoge las iniciativas de proyectos de I+D+i que desarrollen nuevas aplicaciones para residuos de construcción y demolición, los materiales naturales excavados y el material bioestabilizado.

Por último, la cuarta línea, dotada con 194.000 euros, subvencionará las actuaciones destinadas al uso de áridos reciclados en la Comunidad foral.