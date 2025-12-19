Medio Ambiente financiará la contratación de guardas de caza y la prevención de daños de fauna cinegética

Archivo - Un jabalí. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha publicado en el BON la convocatoria de ayudas para subvencionar la contratación de guardas de caza y la prevención de daños y mejora del hábitat de las especies cinegéticas. El Departamento destinará un total de 280.000 euros con el fin de sufragar los gastos derivados de la contratación de guardas y contribuir a "minimizar o disminuir el riesgo de daños generados por estas especies".

La subvención está dirigida a las asociaciones locales de cazadores y cazadoras de Navarra y éstas podrán presentar la solicitud hasta el próximo 17 de enero. En concreto, se repartirán 130.000 euros para la contratación de guardas de caza, un máximo de 6.500 euros por guarda contratado; y un total de 150.000 euros para las ayudas de prevención de daños y mejora de hábitats. Se financiarán las actividades que se realicen del 1 de enero de 2026 al 31 de octubre del mismo año, han informado desde el Ejecutivo foral.

Para poder acogerse a la ayuda para la contratación de guardas de caza, las asociaciones de cazadores y cazadoras tendrán que contratar a personal que cuente con el título de Guarda de Caza de Navarra y desarrolle las siguientes labores: control administrativo de datos cinegéticos, relación con la Administración cazadores y cazadoras y profesionales de la agricultura y ganadería, manejo de daños, vigilancia, control y seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas, control de depredadores, manejo de hábitat, mantenimiento y señalización, colaboración con la Administración así como la asistencia a cursos de formación.

En relación a la mejora de hábitats y prevención de daños se subvencionarán las acciones relacionadas con: instalación de barreras físicas para la protección de cultivos, el mantenimiento de la cubierta herbácea en parcelas agrícolas, siembras para fauna, desbroce de matorral, plantaciones de árboles y/o arbustos, balsas y cierres de balsas para especies de fauna y elaboración de documentación técnica. Se financiará el 85% de todas las actuaciones, excepto la elaboración de documentación técnica que tendrá una subvención del 10% con un mínimo de 200 euros y máximo de 400 euros.