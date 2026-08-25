Medio Ambiente triplica la cuantía dedicada a la retirada de amianto con una inversión de 655.322 euros

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha publicado en el BON la convocatoria de ayudas para fomentar la retirada de amianto de edificaciones industriales de la Comunidad foral. En esta tercera convocatoria, el Departamento ha triplicado la cuantía destinada para este fin, pasando de los 200.000 euros de 2025 a 655.322 euros de este ejercicio.

A través de esta subvención, dirigida a empresas, propietarios o arrendatarios de edificios de uso no residencial que contengan amianto y opten por su retirada, la Dirección General de Medio Ambiente tiene como objeto facilitar la eliminación de este agente químico y garantizar el desarrollo de las medidas de recogida separada y la correcta gestión de los residuos, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Quienes deseen acogerse a esta subvención, que se otorgará por orden de presentación de solicitudes, deberán adjuntar el plan de trabajo de retirada de amianto, el presupuesto detallado de los trabajos a realizar, y en su caso, la identificación del traslado de los residuos de amianto.

El Departamento financiará el 90% del gasto con un máximo de 30.000 euros. La inversión mínima para poder acogerse a esta subvención será de 3.000 euros. Las solicitudes se presentarán por vía telemática hasta el próximo 31 de octubre de 2026. Las acciones de retirada se deberán de ejecutar entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2026.

Según ha explicado el Gobierno foral, el amianto es un agente químico cuyas propiedades físico químicas le confirieron un gran interés para los sectores de la industria y la construcción, pero a su vez es un agente tóxico que puede provocar distintas enfermedades graves, como la asbestosis o el cáncer de pleura y otras. A pesar de la prohibición de fabricar, utilizar o comercializar materiales con amianto, entrada en vigor en 2022, el amianto aún está presente en muchos lugares, equipos, instalaciones y edificios tanto públicos como privados dotacionales, habitacionales o centros de trabajo, debido a que los materiales que lo contienen pueden mantenerse hasta el final de su vida útil.