Medio centenar de jóvenes debaten sobre cómo construir un proyecto de vida en los Pirineos

Imagen de la jornada en Lekaroz dentro del el Foro Transpirenaico de la Juventud. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de jóvenes de Navarra, Euskadi, Aragón, Catalunya, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine y Andorra se reúnen este fin de semana en Lekaroz para debatir sobre cómo construir un proyecto de vida en los Pirineos. Navarra, anfitriona en esta edición, acoge por primera vez el Foro Transpirenaico de la Juventud, organizado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en colaboración con el Instituto Navarro de la Juventud.

El Foro, organizado por los servicios de juventud de los siete territorios de la CTP, combina estos días sesiones de trabajo con actividades culturales y visitas a iniciativas de la zona. Con esta sexta edición serán ya 300 jóvenes participantes en el Foro Transpirenaico de la Juventud desde su inicio en 2021.

De este proceso de participación ya han surgido dos documentos relevantes, el Manifiesto de la Juventud de los Pirineos y la Hoja de Ruta Transpirenaica de la Juventud a 2030, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La iniciativa se desarrolla en el marco de TRAMPOLINE 2, proyecto europeo que busca facilitar el acceso de la juventud a oportunidades de formación, prácticas y empleo a ambos lados de la frontera, y está cofinanciado en un 65% por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A-España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

Bajo el lema 'Movilidad transfronteriza: un viaje de ida y vuelta', esta sexta edición del Foro aborda cómo ampliar las oportunidades para que la juventud pueda salir a estudiar o a trabajar y regresar a sus lugares de origen si así lo desea. Durante la inauguración, el nuevo director de la CTP, Javier Olite, ha resumido esa aspiración en una sola frase: "Que irse no sea una obligación y que volver tampoco sea una heroicidad".

Desde la CPT han defendido durante el encuentro que "conocer otros lugares y aprovechar las oportunidades de movilidad forma parte del crecimiento personal y profesional", pero advierten de que "la falta de alternativas no debería determinar el camino de quienes preferirían desarrollar su proyecto de vida en su territorio". "Que quien quiera regresar pueda hacerlo. Que quien quiera quedarse pueda quedarse. Y que quien quiera marcharse tenga todas las puertas abiertas", ha trasladado Olite a los participantes.

Por parte de la Comunidad foral ha participado Carlos Amatriain, subdirector del Instituto Navarro de la Juventud, por ser Navarra la anfitriona de esta edición, quien ha destacado el valor del intercambio de experiencias entre las personas jóvenes de ambos lados de los Pirineos. "El foro se ha consolidado, año tras año, como un espacio para convivir, aprender y colaborar, en el que conectar distintas realidades con un objetivo común: democratizar las oportunidades y proporcionar las claves para habitar, transformar y conectar a la juventud de los territorios pirenaicos", ha recordado Amatriain.

La inauguración ha contado también con la voz de los protagonistas del Foro. Sarai Valero, joven procedente de Navarra, ha invitado a "mirar más allá" de quienes habitan el territorio hoy en día para pensar en quienes "todavía no han nacido y heredarán los problemas que afectan a esta zona". "Como generación presente, somos responsables del legado que dejaremos y de hacer de los Pirineos un lugar digno para todos y todas", ha señalado.

Por su parte, Isaac Cabasés Sisteré, participante de Andorra, ha recordado la importancia de escuchar a jóvenes de otros territorios y conocer sus realidades. "Debemos trabajar para encontrar oportunidades de formación, participación y desarrollo profesional que nos permitan construir nuestros proyectos de vida en nuestros lugares de origen, sin que marcharse sea la única alternativa", ha afirmado.