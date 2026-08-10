'Mediodía', De La Bodega Navarra Inurrieta, Elegido Mejor Vino Rosado De España - BODEGA INURRIETA

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido al rosado 'Mediodía', de Bodega Inurrieta, con el Premio Alimentos de España al Mejor Vino Rosado de España.

Este premio, según han informado desde la bodega en una nota, distingue un vino elaborado en su totalidad con uva procedente de viñedo propio situado en la Ribera Alta de Navarra, a partir de variedades como Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Graciano, Syrah y Merlot.

Mediodía es "el resultado de una forma de entender el vino basada en el cuidado de la tierra, la investigación y la innovación al servicio del viñedo para elaborar mejores vinos y contribuir a la conservación del patrimonio vitícola navarro, expresando el carácter de su territorio".

Entre las principales líneas de trabajo de la bodega destacan "la recuperación de variedades navarras, la conservación de la biodiversidad de su entorno, la selección de levaduras propias y la aplicación de tecnologías con el fin de comprender mejor las características únicas de cada parcela, optimizar el uso del agua y dar respuesta a los desafíos del cambio climático".

Además de este último reconocimiento, en lo que va de 2026 Mediodía ha recibido un Bacchus de Oro, una medalla de oro en el concurso Challenge International du Vin, 90 puntos en Decanter, 90 puntos en Wine Enthusiast y una medalla de plata en Sakura Japan Women's Wine Awards.

Con este reconocimiento, Bodega Inurrieta suma tres Premios Alimentos de España a lo largo de su trayectoria. Tras el reconocimiento a Altos de Inurrieta 2014 como Mejor Vino de España en 2018 y a Altos de Inurrieta Reserva 2020 como Mejor Vino Tinto de España en 2025, 'Mediodía' "sitúa de nuevo a la bodega navarra entre las grandes referencias del vino español".