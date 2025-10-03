El mercadillo de Landaben contará con actuaciones musicales los primeros domingos de mes hasta enero

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo de Landaben en Pamplona retoma este mes de octubre las actividades culturales y actuaciones musicales, con el objetivo de amenizar las compras que realizan miles de pamploneses y vecindario de la Comarca en este enclave. La cita cultural será los primeros domingos de mes, desde este mismo domingo, 5 de octubre, hasta enero.

Cada primer domingo, a las 12.30 horas y durante una hora, un grupo musical recorrerá las distintas calles que albergan los puestos del mercado, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

La primera cita, este domingo, correrá a cargo de los Gaiteros de San Lorenzo. El 2 de noviembre, será el turno de Fanfarre Ortzadar. El 7 de diciembre actuarán los Gaiteros de Lezkairu y el 4 de enero lo hará Fanfarronak. Las actuaciones han sido organizadas por la asociación de Comerciantes ACAN, en colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

El mercadillo de Landaben es un punto para el comercio de productos de alimentación, comestibles y ropa, principalmente. Cada domingo, se instalan cerca de 150 puestos de venta, que se ubican en las calles B, L, C y K. De hecho, el espacio se divide en dos zonas, una con 75 puestos de alimentación y comestibles y otra con 72 puestos de otros productos no alimenticios. Todos ellos permanecen abiertos de 9 a 14.30 horas.

Los puestos, que son adjudicados por el Ayuntamiento de Pamplona, están numerados e identificados, y cuentan con el permiso correspondiente en el que se indica la condición de autorizado y el lugar que debe ocupar. El mercadillo se instala en Landaben todos los domingos del año, salvo los meses de julio y agosto. Las actuaciones musicales se desarrollarán los primeros domingos de mes, desde octubre hasta enero.