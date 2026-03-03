Mercadona dona 170 toneladas de alimentos en 2025 en Navarra dentro de una estrategia contra el desperdicio

Mercadona dona 138 toneladas de productos de primera necesidad en La Rioja, donde colabora con 7 entidades sociales - MERCADONA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona donó 20.000 toneladas de alimentos en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio en sus tiendas y bloques logísticos de España y Portugal. Del total, 170 toneladas fueron entregadas en Navarra, donde la compañía colabora con siete entidades sociales.

En conjunto, las 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que Mercadona colabora diariamente. Además, durante este año ha donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinadas a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor. De esta forma, se prolonga su vida útil y se optimiza el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades, ha destacado la compañía en una nota.

En el caso concreto de Navarra, donde Mercadona colabora con siete entidades sociales, la empresa ha donado 170 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 2.836 carros de la compra.

La coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz, ha explicado que la compañía cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, "en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años". "Entre ellas, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha destacado,