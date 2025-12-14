Mesa y Junta estudia este lunes que Chivite dé explicaciones por el reparo suspensivo de los túneles de Belate

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en un pleno del Parlamento. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra estudiará este lunes, en su sesión ordinaria, la solicitud de UPN para que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, explique la situación de la modificación de las obras de los túneles de Belate y el reparo suspensivo de la intervención general.

Por otro lado, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para informar sobre la situación del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA), y sobre la situación del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

En otro orden de cosas, UPN ha registrado una moción que insta al Gobierno foral a aprobar "urgentemente" el Plan Foral de Prevención y Preparación frente a la Peste Porcina Africana (PPA). Vox, por su parte, ha presentado sendas iniciativas que piden "impulsar la reducción del IVA" y "suspender la obligatoriedad de la baliza V16".

De la misma manera, la Mesa y Junta estudiará la propuesta de actualización de las retribuciones del presidente de la Cámara y de los parlamentarios forales con efectos de 1 de enero de 2025.

A la sesión de este lunes se ha remitido, además, un informe de los Servicios Jurídicos en relación con el proyecto de Ley Foral por el que se modifica la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También el criterio del Gobierno de Navarra relativo a la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud.

El orden del día incluye, asimismo, preguntas parlamentarias sobre las personas que viven en la calle, sobre las medidas ante "incumplimientos" de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, sobre los avances en la Ley de Profesiones de la Cultura y el Estatuto del Artista, o sobre la aplicación en Navarra del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas.

Finalmente, la Mesa y Junta conocerá los informes de fiscalización de la Cámara de Comptos sobre las cuentas de la Universidad Pública de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, correspondientes a 2024, así como las modificaciones presupuestarias realizadas por la Administración en el mes de noviembre.