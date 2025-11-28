Obras Públicas acata el reparo suspensivo de Belate y trabaja en "fórmulas legales" para continuar las obras

Imagen de archivo de los túneles de Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra acata el reparo suspensivo del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate, decretado por la Intervención General del Ejecutivo foral y ha anunciado que trabaja en "fórmulas legales para que continúen las actuaciones de acuerdo al interés general".

Este acatamiento ha sido comunicado este viernes a primera hora de la mañana en la reunión que se ha mantenido con la UTE y supone "atenerse a la aplicación más garantista del procedimiento establecido", por tanto, el reparo suspensivo de la Intervención General no se elevará al criterio del Gobierno.

En la reunión con la UTE celebrada este viernes en el departamento de Cohesión Territorial, la Dirección General de Obras Públicas ha trasladado a las empresas el interés en que prosigan los trabajos y se ha comprometido al abono en diciembre de las certificaciones pendientes, "siempre de acuerdo a lo dispuesto por la Intervención General (en el caso de las modificaciones rechazadas, al precio del proyecto original)". En ese sentido, se ha incidido en la trascendencia de cumplir con la directiva europea de seguridad, "una absoluta prioridad para el Gobierno de Navarra".

Según indican desde el Ejecutivo foral en un comunciado, este viernes concluye el plazo legal para aprobar el modificado número 1 de los túneles de Belate, justificado por Obras Públicas en "asuntos técnicos relacionados con la morfología del terreno y la cantidad de agua que emerge de la montaña, entre otros".

TRES UNIDADES CUESTIONADAS

La Intervención General sustenta su reparo suspensivo en el cuestionamiento de tres de las quince unidades objeto del modificado. Se trata en concreto del polvorín y de los suplementos de la excavación y del sostenimiento, unidades que suponen el 69,71% del incremento propuesto (5,3 millones de 7,6 totales).

El reparo suspensivo de la Intervención General se asienta en la Ley Foral de Contratos Públicos, en especial en el artículo 114, así como en la doctrina del Consejo de Navarra y del Consejo de Estado.