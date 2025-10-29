La Mesa del Parlamento muestra su "repulsa" ante la agresión sexual en Pamplona y se solidariza con la mujer atacada

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad un acuerdo por el que manifiesta su "total rechazo y repulsa" a la agresión sexual sufrida por una mujer en el entorno de la carpa universitaria celebrada el pasado fin de semana en Pamplona.

Además, el acuerdo aprobado por la Mesa muestra su "absoluto apoyo y solidaridad" con la mujer y su entorno, además de "máximo respeto por la preservación de sus derechos e intimidad".

Asimismo, la Cámara se "reafirma" en su "rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad y se compromete a trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos y contextos".

La Mesa del Parlamento de Navarra invita a la ciudadanía a que se muestre "activa" frente a la violencia y las agresiones sexistas. Y reitera su "firme compromiso" con "la lucha contra las agresiones sexistas" y apuesta por "una ciudad libre para las mujeres y continuar trabajando por la consecución de la igualdad real entre mujeres como vía inequívoca para acabar contra todo tipo de violencia contras las mujeres".

La Mesa de la Cámara invita a la ciudadanía a participar en la concentración que de manera silenciosa ha convocado el Ayuntamiento de Pamplona este jueves a las 12 horas para manifestar públicamente su rechazo ante esta agresión y mostrar su solidaridad con la víctima.