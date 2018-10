La Mesa del Parlamento no acepta el cambio de nombre del grupo Podemos al votar en contra Ainhoa Aznárez

Publicado 28/06/2018 10:34:58 CET

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha decidido este jueves, con cuatro abstenciones y el voto en contra de la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, no aceptar el cambio de nombre del grupo Podemos como habían solicitado los parlamentarios críticos.

A primera hora de este jueves se ha celebrado una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces en la Cámara para abordar el cambio de nombre del grupo Podemos por 'Podemos Ahal Dugu-Orain Bai', solicitado por el portavoz Carlos Couso y Laura Pérez, Rubén Velasco y Fanny Carillo. La Mesa y Junta se ha dado por enterada de esta petición y posteriormente ha pasado a la Mesa.

En esta reunión de solo la Mesa de la Cámara la presidenta, Ainhoa Aznárez, miembro de la otra parte del grupo -junto a Mikel Buil y Tere Sáez-, ha votado en contra. El resto de integrantes se han abstenido. En concreto, Alberto Catalán y Maribel García Malo (UPN), Unai Hualde (Geroa Bai) y Maiorga Ramirez (EH Bildu). Al haber un voto en contra y cuatro abstenciones, el cambio de nombre ha decaído.

Los solicitantes del cambio de nombre tienen 5 días para presentar un recurso a esta decisión desde que se notifique el acuerdo, que será probablemente este viernes. El recurso lo resolverá la Junta de Portavoces.

El portavoz de Podemos, Carlos Couso, tras la reunión de la Mesa y Junta y antes de que finalizara la reunión de la Mesa, ha manifestado, a los medios de comunicación, que "seguramente ahora la Mesa decidirá en el mismo sentido" que la Junta. Esto no ha sucedido.

Couso ha explicado que en el seno del grupo no hay un acuerdo entre ambas partes pero ha señalado que esperan que lo haya. "El cambio de nombre al final es un añadido al nombre inicial", ha indicado, para abogar por "negociar un acuerdo de convivencia para que las dos sensibilidades que hay en esta organización estén representadas legítimamente en el Parlamento y puedan trabajar de forma correcta".

Según ha dicho, "nosotros no nos vamos a negar nunca a la posibilidad de que haya ese acuerdo". "Que se admita el cambio de nombre no nos lo tomamos como una victoria ni como nada en ese sentido porque no hemos pretendido hacer de esto un conflicto", ha señalado Couso, quien ha precisado que "el 50 por ciento del partido que ha sido expulsado también concurrió a las elecciones de 2015 con un programa y ese programa y esa gente tienen que seguir teniendo representación en el Parlamento".

Couso ha indicado que han propuesto a los parlamentarios afines a la dirección trabajar en el grupo como dos agrupaciones. "Fue la sugerencia de los miembros del cuatripartito que nos ayudaron con una propuesta de acuerdo, que nosotros firmamos de inmediato; parece que tiene ajustes, hay un informe de Presidencia avalado por la Mesa", ha comentado.

"A nosotros nos parecería bien pero la otra parte está poniendo problemas a eso, no sabemos por qué, pero solventaremos los problemas", ha dicho Couso, que se ha mostrado esperanzado de que "de aquí a final de legislatura se tendrá que hablar muy poco de nosotros porque conseguiremos entendernos y funcionar de manera correcta".

Preguntado por si la decisión de la Mesa de hoy podría ser recurrida, Carlos Couso ha comentado que "cabe esa vía" y se puede presentar recurso en el plazo de cinco días. "Se solventaría en la siguiente Mesa", ha dicho, para señalar, antes de la decisión de la Mesa, que "no descartamos que lo vayan a hacer". "Nos da igual pero seguiremos intentando llegar a ese acuerdo para convivir las dos partes", ha concluido.