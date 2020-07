Miguel Poveda, Farruquito, Remedios Amaya y Pitingo, en la VII edición de Flamenco on Fire que comenzará el 26 de agosto

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Poveda, Vicente Amigo, Farruquito con Remedios Amaya, Pitingo y Chano Domínguez con la Orquesta Sinfónica de Navarra encabezan la lista de conciertos y actividades de la VII edición del Festival Flamenco on Fire que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de agosto en Pamplona y Tudela.

La programación completa del festival se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, quien ha destacado que esta es una edición "especial" del festival por su coincidencia con el 30º aniversario del fallecimiento de Sabicas, "un referente del flamenco imprescindible y un flamenco universal".

La consejera ha resaltado que la cultura "se está adaptando al momento que vivimos, con responsabilidad" y ha agradecido al festival que "se abra a nuevas localizaciones dentro de la comunidad". Ha afirmado, además, que confía en que el festival "a pesar de las restricciones lógicas" por la pandemia del Covid-19, sea "un éxito un año más".

Por su parte, la concejala delegada del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, María García-Barberena, ha puesto en valor que Flamenco on Fire es "uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad, y la sitúa en el mapa". "No podía no celebrarse en el aniversario de la muerte de Sabicas. Queremos que se reconozca como parte fundamental de la historia de la ciudad", ha remarcado.

Según ha indicado, el cartel de esta edición "es un escaparate del talento flamenco, donde prima la calidad y los nuevos valores, con especial énfasis en las actividades de calle, uno de los pilares de la propuesta, públicas y gratuitas".

En concreto, los grandes conciertos de esta edición arrancarán el miércoles 26 de agosto en el teatro Gaztambide de Tudela con la actuación de Miguel Poveda. Un día después, el jueves 27, será el turno de Vicente Amigo en el Auditorio Baluarte de Pamplona. El baile de Farruquito, con la colaboración especial de Remedios Amaya, llegará al mismo escenario el viernes 28.

Por su parte, el sábado 29, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta presentarán su espectáculo 'Veinte Veinte' en el Teatro Gayarre, y Pitingo hará lo propio en el auditorio Baluarte con 'Mestizo y fronterizo'. El domingo 30 cerrará el ciclo la unión entre el piano de Chano Domínguez y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Todos estos conciertos se celebraran a las 21.30 horas excepto el espectáculo 'Veinte Veinte' que será a las 20.00 horas.

Además, la Ciudadela de Pamplona albergará el sábado 29 y el domingo 30, tres espectáculos cada día que mostrarán los límites más amplios del género, desde la experimentación hasta la raíz flamenca, pasando por todo tipo de estilos y ritmos contemporáneos.

Así, a partir de las 21.00 horas María Peláe presentará su proyecto 'La Niña' y la seguirá la conocida y prestigiosa artista jerezana Tomasa Guerrero 'La Macanita'. Completará la programación del sábado el colectivo 'Los Voluble', al que se unirá como artista invitado el guitarrista Raúl Cantizano en su espectáculo 'Flamenco is not a Crime feat Carta a Sabicas'.

Un día más tarde será el turno de las budulerías de Labudú, la experimentación de Romero Martín, y la historia viva de la rumba, Los Chichos. Las entradas para las dos jornadas en Ciudadela se pondrán a la venta los próximos días a través de www.flamencoonfire.org.

Por su parte, la programación del ciclo gratuito 'Calles, balcones y patios' acercará un año más el arte flamenco a la capital navarra.

El balcón del Ayuntamiento será el escenario que acogerá del 27 al 30 de agosto a las 12.00 horas los recitales de Remedios Amaya, La Macanita, Pepe Habichuela con Kiki Morente, y Víctor Monge 'Serranito', mientras que la plazuela San José albergará del 28 al 30 a las 13.00 horas, las actuaciones de los artistas navarros Pedro Planillo, Jesús Carbonell y Jolis Muñoz. A las 13.30 horas, será el turno de Kiki Morente, María Vizarraga junto a Ñoño y cerrará el ciclo el baile de Carmen la Talegona.

Además, del 26 al 30 de agosto a las 19.00 horas, la guitarra de Antonia Jiménez, el cante de Rafael de Utrera acompañado de El Perla, el magistral toque de Victor Monge 'Serranito' y la armónica de Antonio Serrano, ofrecerán sus actuaciones en Civivox Condestable. Y el fin de semana, días 29 y 30 de agosto, en el Palacio de Ezpeleta, Torombo presentará su taller flamenco para padres y niños.

Por otra parte, las jornadas Eterno Sabicas ahondarán en la figura del guitarrista navarro a través de la conferencia impartida el jueves de 27 agosto por José Manuel Gamboa, la audición de discos de pizarra y coloquio con Carlos Martín Ballester y la proyección del documental, El fabuloso Sabicas del director navarro Pablo Calatayud.

Además, se proyectará el documental Revelando a Mario, sobre la figura fundamental para el flamenco del productor y fotógrafo Mario Pacheco, rodado en parte durante Flamenco On Fire 2019. Todas las actividades tendrán lugar del 27 al 30 de agosto en Baluarte y Civivox Condestable.