Mikel Sanz, ganador del XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre organizado por la MCP

De izquierda a derecha, Sara Sola (accésit), Mikel Sanz (primer premio) y Ana María Silva (accésit) junto a sus obras. - JESUS CASO

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mikel Sanz Serrano, de 38 años, natural de Pamplona y residente en Vitoria, ha resultado ganador del XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre que, organizado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se celebró este domingo en el entorno del Molino de San Andrés (Villava) con 265 personas inscritas.

El jurado le otorgó el primer premio dotado con 2.000 euros por un cuadro realizado con acuarela. El jurado decidió adjudicar los accésits, dotados cada uno con 1.000 euros, a los trabajos de Ana María Silva Chaves, de 63 años, vecina de Pamplona y de Sara Sola Iriarte, de 45 años, vecina de Burlada.

Los artistas participantes en el concurso elaboraron sus obras desde las 10 hasta las 16 horas. El jurado estuvo integrado por David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; Idoia Aritzala, vicepresidenta de la MCP; Javier Manzanos, experto en artes plásticas; Cristina Cidriain, artista invitada, y Álvaro Gil, ganador del certamen en 2024.

Mikel Sanz es arquitecto técnico, era la primera vez que participaba en el concurso de la Mancomunidad y desde hace dos años concursa en certámenes de pintura rápida resultando galardonado en varios de ellos como el de Zizur Mayor 2024 (segundo premio), Portugalete 2025 (primer premio) y Ribaforada 2026 (tercer premio). Su obra premiada este domingo, realizada con acuarela, pinceles y espátula, plasma en tonos ocres la luz que envuelve la maquinaria del antiguo molino harinero ubicado en el Molino de San Andrés.

Con las obras seleccionadas se realizarán dos exposiciones: la primera, del 2 al 14 de junio en el salón Pinaquy de la sede de la Mancomunidad, y la segunda del 16 de junio al 2 de agosto en el Molino de San Andrés.