Miles de personas se manifiestan en Pamplona reclamando un salario mínimo propio en Navarra de 1.500 euros

Imagen de la manifestación en Pamplona en el marco de la huelga general convocada por un salario mínimo propio - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este martes en Pamplona, en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio de 1.500 euros en Navarra.

La movilización ha partido de la Plaza del Castillo hacia las 12.45 horas, encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', y con carteles con mensajes como 'Cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza', o 'Mejorar los salarios para repartir la riqueza'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Imanol Pascual, responsable de ELA en Navarra, que ha comparecido antes del inicio de la manifestación junto a Imanol Karrera, portavoz de LAB en Navarra, ha afirmado que "el salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra". "Y por eso nuestra propuesta es que Navarra tenga un salario mínimo propio", ha subrayado, tras remarcar que "sería un avance para hacer frente al aumento de la pobreza".

Asimismo, ha considerado que "en términos de autogobierno y en cuanto al derecho a decidir de Navarra, también sería un gran paso adelante", y que "es una propuesta solidaria con el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado".

En este sentido, ha remarcado que "somos especialmente críticos y críticas con la decisión de PSN y Contigo-Zurekin de sumar sus votos al Partido Popular y Vox la semana pasada en el Parlamento de Navarra para echar por tierra esta reivindicación". "Creemos que con esa decisión únicamente se beneficia a la patronal navarra y se perjudica, por contra, a las personas que peor se encuentran en el mercado de trabajo, que son las personas migradas y las mujeres", ha remarcado.

También ha hecho referencia "al papel de María Chivite, que, siendo la presidenta de Navarra, se ha negado a que Navarra asuma la competencia que beneficiaría a las personas que peor lo están pasando". "Tenemos una mala noticia para PSN, Chivite, Contigo-Zurekin, UGT, CCOO, Vox, Partido Popular y la patronal navarra: no vamos a ceder en nuestro empeño. La semana pasada en el Parlamento únicamente 19 de los 50 parlamentarios y parlamentarias votaron en contra de nuestra reivindicación. Y eso indica que hay un camino por recorrer", ha apuntado.

Y "de cara a ese camino que tenemos que recorrer, nos parece muy importante y nos es muy satisfactoria la respuesta que estamos obteniendo hoy a nuestra convocatoria de huelga general". "Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación, y creemos que esta huelga general va a ser el impulso decisivo para conseguir que Navarra tenga un salario mínimo de 1.500 euros", ha comentado.

En la misma línea se ha mostrado Imanol Karrera, que ha remarcado que la huelga "ha tenido una gran influencia" en Navarra y "es una demostración de fuerza de los trabajadores y trabajadoras navarros". "Hace un año despreciaron y excluyeron nuestra propuesta, la ignoraron, pero hoy el debate está abierto en las calles, en los centros de trabajo y también en las principales instituciones navarras. Por eso hay convocada una mesa de negociación el 25 de marzo donde están invitados CEN, UGT y Comisiones Obreras", ha manifestado.

Según Karrera, "dos negativas nos dieron, y de cada una de esas dos negativas hemos salido más fortalecidos, más legitimados y con mayor razones". "Por eso tienen que pensar muy bien qué van a hacer el próximo 25 de marzo. Si deciden, por casualidad, no acudir a negociar, les tenemos que decir que estamos preparados para la lucha. Porque más pronto que tarde va a ser una realidad el salario mínimo en Navarra", ha reivindicado, tras añadir que "con la fuerza que nos han dado hoy los trabajadores y trabajadoras decimos que estamos dispuestos a sentarnos a negociar y alcanzar acuerdos".

Por otro lado, Karrera ha criticado que "el 80% de las empresas navarras no cumple con la ley de prevención". "Tienen que dejar de tener tanta cara, dejar de hablarnos de absentismo, y remar, poner de su parte y convertir en realidad el salario mínimo", ha reclamado.

A la presidenta de Navarra, María Chivite, le ha trasladado que en el último pleno "pasó a la historia en Navarra por ser la primera presidenta que renuncia a tener competencias para mejorar el salario en su tierra y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras". "Fue un error garrafal. Hoy, viendo esta imagen, que tome nota, porque está a tiempo de corregirla", ha apuntado.

En respuesta a los medios sobre datos del seguimiento de la huelga, Imanol Pascual ha señalado que "está teniendo un seguimiento importante" en Navarra, fundamentalmente en la zona norte, donde el seguimiento "está siendo total". También "está teniendo incidencia" en el cordón industrial de la Comarca de Pamplona y en la zona de Estella. El seguimiento "está siendo menor" en la Ribera, "aunque también hay empresas importantes que están teniendo seguimiento" y donde la huelga "está teniendo incidencia".

"La valoración es positiva, el número de personas que se están movilizando evidencia que hay una mayoría social en Navarra que quiere que se decidan aquí sus condiciones laborales, y creemos que esto va a ser un impulso decisivo para conseguir ese objetivo de un salario mínimo de 1.500 euros en Navarra", ha manifestado.