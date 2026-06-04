El Ministerio obtiene la declaración de impacto ambiental positiva de la red ferroviaria en la Comarca de Pamplona

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recibido una declaración positiva de impacto ambiental del 'Estudio Informativo de la red ferroviaria en la Comarca de Pamplona' emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que se publicará próximamente en el BOE.

La resolución de la declaración de impacto ambiental recoge que el proyecto deberá desarrollarse conforme al trazado de la alternativa 3C del estudio informativo, según ha informado el Ministerio de Transportes en una nota.

Esta alternativa define un nuevo trazado ferroviario de alta velocidad en la Comarca de Pamplona, entre Campanas y Zuasti, en vía doble y apto para tráfico mixto, que bordea Salinas de Pamplona y Esquíroz por el oeste, e incluye una nueva estación de viajeros en Echavacoíz, así como la remodelación de la línea ferroviaria convencional existente y las conexiones a la terminal logística de Noáin y al polígono de Landaben.

El proyecto 3C implanta en el primer tramo de la actuación, comprendido entre las localidades de Campanas y Pamplona, un nuevo corredor de 14 kilómetros de longitud, en ancho estándar y vía doble, que penetra en la nueva estación de Pamplona, situada en el extremo sur del término municipal de Pamplona, colindante con el de Cizur, siguiendo una alineación paralela a la autopista AP-15, en la franja que la planificación urbanística reserva para la nueva estación.

Asimismo, la alternativa 3C implanta el ancho mixto en la línea existente entre Campanas y Esquíroz, y a partir de esta última localidad plantea un trazado en variante respecto al actual, confluyendo con el nuevo corredor y posibilitando la eliminación del bucle de la línea actual de ferrocarril a su paso por el área de Pamplona.

La alternativa 3C plantea en el segundo tramo de la actuación, comprendido entre la nueva estación de Pamplona y Zuasti, de unos 7,5 kilómetros de longitud, una plataforma ferroviaria constituida por una vía en ancho estándar europeo y una vía en ancho mixto.

Asimismo, la actuación incluye el ramal que da continuidad a una de las vías de apartado de la nueva estación de Pamplona hasta las instalaciones ferroviarias del polígono industrial de Landaben, así como las conexiones de la nueva estación con la terminal logística de Noáin, tanto en ancho estándar como en ancho ibérico.

Las actuaciones definidas dan continuidad al tramo de alta velocidad Castejón-Comarca de Pamplona, actualmente en obras, y a la futura conexión entre Pamplona y el País Vasco.

El procedimiento de evaluación ambiental se inició en abril de 2024 con el envío del expediente de información pública y audiencia de administraciones al Miteco. De este modo, se cumple con el último trámite previo que permite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanzar hacia la aprobación definitiva del estudio informativo, por parte de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

La aprobación definitiva supondrá la culminación de la fase de planificación y abrirá paso a la siguiente fase de proyecto y ejecución de obras por parte del administrador de infraestructuras.