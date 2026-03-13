El Ministerio presenta en Tudela un estudio informativo sobre el TAV que sitúa la estación en el emplazamiento actual

Imagen del acto de presentación del estudio informativo que propone la implantación de la estación de alta velocidad de viajeros en la ubicación de la actual estación de Tudela - MINISTERIO DE TRANSPORTES

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rocío Báguena, ha presentado este viernes en Tudela el nuevo estudio informativo que propone la implantación de la estación de alta velocidad de viajeros en la ubicación de la actual estación de Tudela, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad de la ciudad y su entorno" y "facilitar la integración de los servicios ferroviarios en la red nacional".

En el acto ha estado acompañada por el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y alcaldes y representantes de las corporaciones municipales de la Ribera de Navarra.

La propuesta presentada sustituye al estudio presentado en 2023 en lo referente al ámbito de Tudela, y que "presenta varias ventajas con respecto a este, que incluía únicamente un baipás ferroviario con una estación alejada del núcleo urbano".

En primer lugar, "la centralidad de la estación permitirá una mejor conectividad de la zona", ya que trenes regionales y de Alta Velocidad, así como servicios combinados por trasbordo efectuarían parada en ella, "permitiendo atender a las poblaciones más pequeñas de Zaragoza, Navarra y La Rioja conectadas a la línea convencional".

Además, la proximidad a la estación de autobuses "promoverá la coordinación con servicios de transporte público por carretera, así como la extensión de los beneficios de la alta velocidad a pueblos que no disponen de ferrocarril".

Por otro lado, asociado a la estación se ha proyectado un aparcamiento subterráneo con capacidad suficiente "para resolver la demanda de vehículos estimada", que se desarrolla en un nivel conectado con la nueva estación y la plaza urbana en superficie.

En la presentación del proyecto, Rocío Báguena ha incidido en que la nueva estación no solo supone una "mejora" en cuanto al servicio ferroviario, sino que "responde a los nuevos objetivos del ministerio poniendo en el centro a la ciudadanía". "La nueva solución hoy planteada se enfoca en tres cuestiones: centralidad, conectividad y accesibilidad; además de contemplar un ahorro en los tiempos de viaje y menor afección al territorio", ha concluido.

Por su parte, Óscar Chivite ha afirmado que "el Gobierno de Navarra y el de España cumplen su compromiso de contar públicamente y de manera participada los avances en el TAV que incumben no sólo a la Ribera, también mejoran la conectividad de nuestra Comunidad y propicia más desarrollo económico para Navarra".

El consejero ha destacado la "constante" colaboración institucional entre los gobiernos de España y Navarra, que "valoramos en positivo ya que se han atendido las peticiones que se trasladaron desde Navarra, con especial sensibilidad en relación a la movilidad y la mejora del urbanismo de la ciudad". "Hace más de veinte años, las diferentes administraciones plantearon la reducción de emisiones contaminantes y alertaron sobre el cambio climático. El 30% de las emisiones de CO2 se deben al transporte, especialmente por carretera, es necesario plantear alternativas complementarias como esta", ha apuntado.

BAIPÁS FERROVIARIO

En marzo de 2023 se sometió a información pública el 'Estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Zaragoza-Castejón', que analizaba alternativas para un trazado de alta velocidad entre Zaragoza y Castejón de Ebro, que conectaría con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en ambos sentidos y, en el entorno de Castejón, con los tramos de alta velocidad Castejón-Pamplona y Castejón-Logroño.

Aquel estudio planteaba un trazado en variante por el exterior de Tudela (baipás) y la construcción de una estación fuera del casco urbano, sin conexión con autobuses comarcales ni servicios ferroviarios regionales.

Así, el actual estudio complementario sustituye, en el ámbito de Tudela, al presentado hace tres años, si bien mantiene el baipás en la ciudad, orientado a mejorar las condiciones de trazado y velocidad.

Este baipás "optimizará la operatividad de los servicios ferroviarios, evitando que los servicios de viajeros que no tengan parada en la estación de Tudela y de mercancías en ancho estándar tengan que discurrir por el núcleo urbano".

La construcción de esta variante exterior permitirá que aquellos servicios que no hacen parada en la ciudad puedan hacerlo sin atravesar la localidad de Tudela "por operatividad ferroviaria y velocidad de la línea ferroviaria", lo que "supondrá en el futuro una disminución de los trenes de mercancías que pasan por Tudela con las ventajas que supone a la ciudad en la disminución del ruido".

ESTUDIOS DE DEMANDA Y MOVILIDAD

El estudio informativo incluye tanto un análisis de demanda de viajeros en la estación como un estudio de movilidad en los accesos a la misma, de los que se desprende que el acceso y dispersión de los viajeros en Tudela se realiza principalmente andando (un 55%), representando el transporte público colectivo un 10% adicional.

De todo ello se concluye que la ubicación de la estación en el núcleo urbano "mejorará la conectividad de los viajeros, lo que podría aumentar la demanda diaria en un 38% aproximadamente".

Respecto al estudio de movilidad en los accesos a la estación, las simulaciones realizadas han concluido que la llegada de la Alta Velocidad a Tudela y el aumento de demanda asociado a ella, manteniendo la estación en su ubicación actual, "no implicarían un mal funcionamiento de la red viaria en el casco urbano de la localidad".

INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA DE ADMINISTRACIONES

Este 'Estudio informativo complementario del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Zaragoza-Castejón' será sometido a información pública en los próximos días mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este proceso constará de un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE. Por su parte, el proceso de audiencia tiene una duración de un mes. La documentación completa podrá ser consultada a través de la página web del Ministerio.