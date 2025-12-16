El ministro Torres dice que la voluntad del Gobierno es "agotar" la legislatura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este martes que la "absoluta voluntad" del Gobierno es agotar la legislatura y ha señalado "si hay una mayoría que entiende que tiene que producirse un cambio de Gobierno", puede presentar una moción de censura.

Ángel Víctor Torres ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una comparecencia en Pamplona, que "las legislaturas y las investiduras se establecen por un marco temporal de cuatro años, esa es la normalidad".

No obstante, ha afirmado que "es verdad que no siempre eso ocurre, puede haber dificultades en el Gobierno de turno, ya sea una mayoría absoluta, ya sea como en este caso una coalición, pero la voluntad siempre es culminar los cuatro años, para eso se presenta también un programa de Gobierno, y esa es la voluntad que tiene el Gobierno de España, que tiene el presidente del Gobierno de España".

Además, preguntado sobre si espera mantenerse en el cargo en lo que queda de legislatura, el ministro ha señalado que el presidente "confió en que yo estuviese en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y estoy absolutamente honrado con esa responsabilidad". "También mi disponibilidad, mi predisposición es seguir trabajando hasta el último de los días con el máximo de los esfuerzos", ha subrayado.

Por otro lado, Torres ha afirmado que "hay mecanismos reglados que están incluidos en la Constitución y en los mecanismos propios de las asambleas y de los estamentos parlamentarios, y si hay una mayoría que entiende que tiene que producirse un cambio de Gobierno, esta fórmula se llama moción de censura". "Existe, se aplicó en el año 2018 una moción de censura. El presidente que entonces estaba, que era Mariano Rajoy, no convocó elecciones, no se sometió a una moción de confianza, sino que hubo una moción de censura y llegó un Gobierno nuevo", ha indicado.

El ministro ha señalado que, ante "aquellos que dicen que lo que hay que hacer por parte del Gobierno de España es abandonar y dejar nuestras responsabilidades, nosotros lo que les decimos es que seguimos trabajando, vamos a presentar Presupuestos, serán los mejores Presupuestos sociales que nunca se han presentado al arco parlamentario, y serán los partidos políticos los que tendrán que definir si los apoyan o no los apoyan y las razones al respecto". "Para aquellos que tienen la voluntad de que haya un Gobierno distinto, ese mecanismo se llama moción de censura", ha insistido.

Por otro lado, el ministro, preguntado sobre los casos de acoso denunciados en el PSOE, ha afirmado que "nos abochornan y nos repugnan todos los casos de acoso". "Lo digo siendo hombre, acosos que producen los hombres. Si además quien lo hace es un representante público, el bochorno y la repugna es mayor, porque debemos estar sometidos a un máximo de ejemplaridad, y si añadimos que lo hace alguien de mi formación política, esa repugnancia ya es absolutamente mayúscula. Lo que deben hacer mi organización y todas las organizaciones políticas es tolerancia cero y llegar hasta el final", ha indicado.