Minuto de silencio en comisarías de la Policía Nacional de Navarra por el accidente ferroviario en Toledo

Imagen del minuto de silencio mantenido por la Policía Nacional de Navarra tras el accidente de tren en Toledo
Imagen del minuto de silencio mantenido por la Policía Nacional de Navarra tras el accidente de tren en Toledo - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 13:12
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PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Navarra ha guardado un minuto de silencio a las 12 horas de este jueves en las distintas dependencias policiales como "muestra de respeto, recuerdo y solidaridad con las víctimas y familiares" del accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas.

Este minuto de silencio se suma a los mantenidos en Pamplona por parte de distintas instituciones navarras. La primera de ellas se ha celebrado en la Plaza de la Constitución, y han asistido los parlamentarios de la Cámara foral y los consejeros del Gobierno navarro. Ha estado presidida por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. Ha acudido asimismo el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza.

Por otro lado, a las doce del mediodía la plaza Consistorial ha acogido otra concentración, encabezada por el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, a la que han acudido representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento y otros representantes políticos, como la secretaria general de UPN, Cristina Sota, y el presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas, además de decenas de ciudadanos.

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