Una MIR del Hospital de Tudela denuncia una agresión sexual por parte de un compañero durante una guardia

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una médico interna residente (MIR) del Hospital Reina Sofía de Tudela ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte de otro compañero de residencia mientras se encontraba de guardia en el centro hospitalario, según una denuncia hecha pública en el canal de redes sociales de la periodista Cristina Fallarás, donde se recogen denuncias de este tipo.

Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra han explicado que en este momento hay una denuncia penal por estos hechos, por lo que el asunto se encuentra en este ámbito.

Las mismas fuentes han explicado que, cuando se tuvo conocimiento de la situación, se accionó el procedimiento existente en el Servicio Navarro de Salud y se llevó a cabo la investigación pertinente. Además, se tomaron medidas cautelares en el proceso para que no coincidieran en actividades asistenciales o docentes.

Según el mensaje hecho público en la cuenta de Cristina Fallarás, la víctima relata que es MIR en el Hospital Reina Sofía y fue víctima de una agresión sexual durante una guardia de urgencias por parte de un compañero de residencia en febrero de 2025.

La víctima relata que presentó una denuncia por este hecho ante el servicio de riesgos laborales del Servicio Navarro de Salud y también formuló una denuncia ante la Policía Foral en noviembre de 2025. El pasado diciembre recibió un informe del servicio de Profesionales del propio hospital que señala que no derivaría el caso a una comisión de investigación de acoso sexual en el trabajo por falta de pruebas y que lo daba por cerrado.

La denuncia pública continúa relatando que ha sido víctima de difamación por parte del presunto agresor y que ha sufrido exclusión de sus compañeros de trabajo por haber denunciado los hechos.