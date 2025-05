Mirari Etxeberria, Galardón a la Persona Joven 2025: "La realidad cultural nos hace muy difícil vivir de la música"

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Lleva la música clásica en sus venas desde que estaba en la tripa de su madre y se ha criado y crecido con ella. Primero como intérprete de violín y, después, a la batuta. Confiesa que siempre se había sentido bien "dentro de la orquesta", hasta que la curiosidad le llevó a fundar, en 2017, la Joven Orquesta de Pamplona. Por su trayectoria desde entonces, Mirari Etxeberria Guerrero (Andoain, Gipuzkoa, 1998) ha sido reconocida con el Galardón a la Persona Joven 2025, un premio enmarcado en los Galardones de Juventud, que también han recaído en la Red Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario, con el Galardón a la Participación Social; en la Joven Orquesta de Pamplona, con el Galardón a la Entidad; y, como novedad este año, en la Casa de la Juventud de Pamplona, con el Galardón al Espacio JOVresaliente.

Cuenta Etxeberria que la influencia de su madre en su pasión por la música ha sido esencial. "Ella es música, dirige coros y compone, y aunque reconozco que tuve una temporada en la que no quería saber nada de este mundo, quizás por la rebeldía propia de la edad, me ha contagiado esa inquietud y esas ganas de querer llevar a cabo proyectos musicales por mí misma", dice. Este, su 'gran proyecto' hasta el momento, ha sido la creación de la Joven Orquesta de Pamplona (JOP), la cual empezó "de manera desinteresada y por el buen ambiente del Conservatorio Superior de Música de Navarra", con un grupo de unas veinte personas "con ganas de iniciar algo nuevo".

A pesar de que el proverbio reza que "los comienzos son difíciles", para Etxeberria y la JOP resultó ser un éxito. "Pasamos en un año de ser 20 personas a 60, y ahora somos una red de cerca de 200 personas, abierta por supuesto a nuevas incorporaciones", celebra. "No hemos parado de tener conciertos desde que empezamos, y aunque yo estuve fuera una temporada -se trasladó a Ámsterdam (Países Bajos) a estudiar la carrera de Dirección de Orquesta- la vuelta ha sido increíble, porque el proyecto ha seguido igual y parece que tiene energía para rato", añade, con la esperanza de que "tenga continuidad en el tiempo", para lo que considera fundamental "un mayor apoyo económico". "Actualmente, nuestros ingresos vienen por otros trabajos y lo ideal es que esto fuera nuestra vida, nada más, nos encantaría, pero la realidad cultural actual no lo permite", manifiesta.

Según Etxeberria, si la juventud de hoy en día no tiene una relación muy cercana con la música clásica es "por el estigma que se le ha dado". "Pero yo la recomiendo para abrir la mente y salir de los mismos círculos de siempre. Es una música que, por mucho que te gusten otros estilos, como es lógico, te transmite mucho, te envuelve, y más si la ves en directo", subraya la galardonada como Persona Joven 2025, quien recomienda a todos los jóvenes que deseen impulsar sus propios proyectos que "no se tomen a lo personal las barreras que se encuentren en el camino" y que "se rodeen de gente buena, porque una sola no puede hacerlo todo".

RED NAVARRA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

Por ser impulsora de proyectos bajo la metodología del aprendizaje y servicio solidario que combinan formación y acción social, y por permitir a la población joven y alumnado navarro aprender a identificar necesidades reales de su entorno y que propongan y ejecuten soluciones colectivas, la Red Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario ha sido reconocida este año con el Galardón a la Participación Social, ha informado el Gobierno en una nota.

Esta Red ofrece información, asesoramiento y acompañamiento a centros educativos y entidades sociales, y permite a las personas jóvenes ser protagonistas de los procesos, lo que "refuerza su capacidad de incidencia y agencia, su sentido de la responsabilidad social y su compromiso con el territorio". Tal y como sostiene Francisco Soto, presidente de la Red, esta red ayuda a la juventud a "cambiar la realidad sin esperar muchos años" y a convertirse en personas "críticas, fraternas, solidarias, conscientes, defensoras de los derechos humanos o propulsoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá de la teoría". "Aprenden más, se forman más para servir mejor a una sociedad más democrática, justa e inclusiva", añade.

JOVEN ORQUESTA DE PAMPLONA, GALARDÓN A LA ENTIDAD 2025

Destacada por su carácter participativo y horizontal, la Joven Orquesta de Pamplona ha sido reconocida con el Galardón a la Entidad 2025 por promover la creatividad y la colaboración entre disciplinas artísticas. Además de actuar en auditorios como el Palacio Euskalduna, Baluarte o el Teatro Gayarre, ha colaborado con agrupaciones como la Ópera de Cámara de Pamplona o la Federación de Coros de Navarra. Su programación incluye repertorios clásicos, contemporáneos y formatos mixtos con artes plásticas, danza o audiovisuales.

Para sus componentes, el reconocimiento supone "un respaldo al trabajo y a un esfuerzo para seguir poniendo en marcha proyectos, ya que visibiliza que la Joven Orquesta de Pamplona es una agrupación que la juventud apoya y de la cual se siente parte", según apunta Lurdes López, integrante de la JOP y trompetista.

En 2024, la orquesta desarrolló junto al Instituto Navarro de la Juventud el proyecto 'Printzesa Horia', una experiencia de diez días de música y convivencia en el Valle de Baztan que resultó una de las propuestas ganadoras del programa de presupuestos participativos del INJ. En 2025, la JOP volverá a colaborar con el INJ a través del proyecto 'Ritmos latinos por el Valle de Aibar', también enmarcado en los presupuestos participativos del organismo.

CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA

Finalmente, la nueva modalidad galardonada, 'Espacio JOVresalientes', ha reconocido la trayectoria y labor de la Casa de la Juventud de Pamplona, el primer centro juvenil construido específicamente para este fin en todo el Estado. Desde su inauguración en 1969, este espacio, propiedad del Gobierno de Navarra pero cedido al Ayuntamiento de Pamplona, ha ofrecido atención, formación y recursos a numerosas generaciones de jóvenes, sabiéndose adaptar a los cambios sociales y tecnológicos.

Elena Mozaz, técnica de juventud del Ayuntamiento de Pamplona, destaca la "cercanía del personal" que trabaja en la Casa de la Juventud, que "quiere, cuida el espacio y sus procesos, y sigue sintiendo esa ilusión por seguir trabajando por y para la juventud". Y espera que esta Casa siga "siendo referente para la juventud de Pamplona, que siga oreciendo actividades y servicios variados y adaptados a los tiempos y a las demandas que puedan surgir por parte de las personas usuarias".

GALARDONES DE JUVENTUD

Los Galardones de Juventud, organizados por el Instituto Navarro de la Juventud del departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, están dirigidos a personas, colectivos y entidades que contribuyan con sus acciones, trabajos o creaciones al fomento de la participación social, la autonomía y la calidad de vida de las y los jóvenes en Navarra. En esta 28ª edición, las cuatro personas o entidades premiadas han recibido una dotación de 2.500 euros cada una (en la nueva categoría, 'Espacio JOVresaliente', en especie).

Este año, se registraron un total de 17 candidaturas que, tras el voto de la Comisión Asesora del certamen, se redujeron a 11 de cara a la fase final. Las personas y entidades finalistas fueron posteriormente sometidas a un proceso de votación online dirigido a titulares del Carné Joven de Navarra, en el que se ha manifestado un crecimiento de la participación del 59% con respecto al año anterior, evidenciando una mayor implicación de los jóvenes.