El Monasterio de Leyre mejora su eficiencia energética y avanza en la rehabilitación de la hospedería

Imagen de la visita a las obras del Monasterio de Leyre - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha visitado el fin de obra de la mejora de sostenibilidad y eficiencia energética en el Monasterio de Leyre (instalación fotovoltaica y sustitución de las instalaciones térmicas), financiadas, en su mayor parte, con fondos europeos.

También ha conocido el avance de las obras de rehabilitación de su hospedería financiada por el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra para su adecuación a apartamentos turísticos.

Le han acompañado la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, el director general de Cultura - Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, el teniente alcalde de Yesa, Carlos Mena, y el abad del monasterio, Juan Manuel Apesteguía, además del personal del servicio de Patrimonio Histórico y las empresas implicadas en la obra.

Ha supuesto una inversión total de 7.561.650 euros, de los cuales se han destinado las mejoras de eficiencia energética y sostenibilidad 1.700.000 euros proveniente de fondos europeos y 551.416 de fondos de la Dirección General de Cultura. En cuanto a la Hospedería, la inversión en la primera fase ha ascendido a 810.233 euros y "en breve" se lanzará una licitación para la rehabilitación del edificio por un importe de 4.500.00 euros.

Esnaola ha señalado que "esta actuación ha consistido en la adaptación del monasterio a la eficiencia y la sostenibilidad, sustituyendo las calderas de gasoil por sistemas fotovoltaicos de aerotermina y biomasa, dotando así de mayor confort a la comunidad que vive aquí y a las personas que lo visitan asiduamente, con lo que estamos actuando en un Bien de Interés Cultural muy querido en nuestra comunidad y preparándolo para los retos del siglo XXI y para una buena acogida a todas las personas que lo visiten".

En cuanto a la hospedería, se está adaptando a cuestiones de seguridad contra incendios y se está ejecutando su conversión de un hotel de habitaciones a un espacio de apartamentos turísticos. Estos trabajos de rehabilitación y mejora se suman a los realizados en los últimos años.

PROYECTOS SOSTENIBLES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entre 2024 y 2025 se han llevado a cabo dos actuaciones cuyo objetivo ha sido mejorar la eficiencia energética del conjunto monástico. Por un lado, la implantación de una instalación fotovoltaica de 261 kWp para autoconsumo con posibilidad de vertido a red y, por otro lado, la sustitución de las instalaciones térmicas de gasoil existentes por un sistema de aerotermia y calderas de biomasa.

Tanto la instalación fotovoltaica como la primera de las tres fases en las que se ha dividido la sustitución de las instalaciones térmicas del conjunto monástico se han financiado con fondos europeos.

El coste total de las actuaciones ha sido de 1.700.000 euros. Las obras han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria Construcciones Leache S.L. Puesto que "no era posible integrar las nuevas instalaciones, equipos y maquinaria en el interior de los edificios históricos del conjunto monástico", se ha optado por rehabilitar parcialmente uno de los edificios situados en los terrenos del monasterio como nueva central de instalaciones del conjunto.

Se trata de un edificio construido en los años 60 para uso agropecuario, del cual se ha habilitado la mitad de su planta baja para albergar la nueva sala de calderas de biomasa, la sala para los depósitos de pellets, la sala de bombeo de las instalaciones térmicas y la sala de instalaciones fotovoltaicas.

Para la implantación de la instalación fotovoltaica se ha escogido el terreno situado al sur de este edificio, destinado antiguamente a huerta del monasterio.

Los módulos fotovoltaicos se han dispuesto sobre subestructuras metálicas ancladas a losas de cimentación de hormigón ejecutadas insitu sobre el terreno, formando hiladas paralelas en sentido este -oeste orientadas al sur para optimizar su rendimiento.

El proyecto de la instalación fotovoltaica ha sido redactado y las obras han sido dirigidas por la arquitecta Amaia Prat Aizpuru y la arquitecta técnica Alicia Huarte Huarte, ambas de la Sección de Patrimonio Arquitectónico, con la asistencia técnica del ingeniero técnico industrial Borja Fuentes Castellano.

El proyecto de sustitución de las instalaciones térmicas ha sido redactado y las obras han sido dirigidas por el ingeniero técnico industrial José María Moro Aristu, de Naven Ingenieros.

Ambas actuaciones han sido coordinadas por las técnicas de la Sección de Patrimonio Arquitectónico, en continua comunicación con los representantes de la comunidad benedictina que habita el monasterio.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Una vez finalizadas, en junio de 2025, las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, durante la segunda mitad del año se ejecutaron con fondos propios de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana las obras correspondientes a la segunda y la tercera fase del proyecto de sustitución de las instalaciones térmicas.

La segunda fase ha consistido en la instalación de los sistemas de bombeo y colectores previstos en la sala de bombeo para la integración de la bomba de calor y en completar la distribución de las tuberías preaisladas hasta el edificio de la hospedería.

El importe total de la actuación ha ascendido a 346.135,89 euros, IVA incluido, y las obras han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria Construcciones Leache S.L.

La tercera fase ha consistido en la instalación de una bomba de calor en la plataforma exterior adosada al edificio de instalaciones y en la instalación de un booster en el interior de la sala de bombeo. El coste total de esta actuación ha sido de 205.280,36 euros, IVA incluido, y las obras han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria Sertecq Mantenimiento integral S.L.

REHABILITACIÓN DE LA HOSPEDERÍA

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se ha ejecutado la obra de la primera fase de la rehabilitación de la hospedería, en la que se han llevado a cabo los trabajos de desmontado, derribo y consolidación estructural necesarios para poder abordar la segunda fase de adecuación. El importe total de las obras de la primera fase ha ascendido a 810.233,90 euros, IVA incluido.

El proyecto y dirección de obra son de Amaia Prat Aizpuru y Alicia Huarte Huarte, arquitecta y arquitecta técnica de la Sección de Patrimonio Arquitectónico, y han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria Construcciones Maldadia S.L.

La rehabilitación del edificio se completará con una segunda fase de adecuación para el uso de apartamentos turísticos cuya licitación se iniciará en breve, por un importe de 4,5 millones de euros.

Los objetivos principales de la rehabilitación integral son, por un lado, adecuar el edificio a la normativa vigente, especialmente en lo referido a seguridad en caso de incendios y accesibilidad, y, por otro lado, adecuar el edificio al uso de apartamentos turísticos, de manera que sea posible una gestión como alojamiento turístico que garantice su sostenibilidad.

El pasado 18 de diciembre el Gobierno de Navarra autorizaba la celebración del correspondiente contrato de obras. El proyecto de la segunda fase ha sido redactado por Amaia Prat Aizpuru y por Nora Oroz Hernández, arquitecta y arquitecta técnica de la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

Dentro de este contexto de trabajo, la Dirección General de Cultura y el Servicio de Patrimonio Histórico se plantean la mediación del patrimonio material e inmaterial de Leyre a través del diseño de un proyecto de ideas museográfico "que permita mejorar la experiencia" de visita al Monasterio, que contempla incorporar parte del edificio de la Hospedería al recorrido turístico.