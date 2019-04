Monedero afirma que "si gana el trifachito" España "vuelve cien años atrás"

Publicado 18/04/2019 20:26:57 CET

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha afirmado que "si gana el trifachito" las próximas elecciones generales del 28 de abril España "vuelve cien años a atrás" y si Gobierna el PSOE con ciudadanos el país "vuelve 50 años atrás".

Monedero ha indicado, en un acto de campaña de Unidas Podemos en la localidad navarra de Burlada, que si hay un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos no habrá "subida de las pensiones, no se podrá romper la brecha salarial entre hombres y mujeres, ni se caminará hacia el salario mínimo de 1.200 euros".

El fundador de Podemos ha asegurado que "el PSOE comparte una parte no pequeña del corpus de la derecha" y ha afirmado que "nos está contando en la campaña electoral que va a hacer lo que no ha sido capaz de hacer porque no le ha dado la gana". "Para el PSOE gobernar es lo mismo que tocar el violín, que se agarra con la izquierda pero se toca con la derecha", ha indicado.

Monedero ha afirmado que en España se ha producido "un golpe de Estado blando tras la constatación de que en las últimas elecciones Podemos sacó 5 millones de votos e Izquierda Unida sacó un millón de votos". "Dijeron 'cuidado, que pueden gobernar', y pusieron en marcha un proceso para evitarlo y lo primero que hicieron fue activar las cloacas del Estado y les dieron el mandato de construir pruebas falsas para intentar tumbar a Podemos. Han sido cuatro años de acusaciones de que nos financiaban Venezuela e Irán, de que estábamos ligados al narcotráfico con una idea clarísima, generar en la opinión pública del Estado que éramos igual que los demás partidos políticos, impedir como fuera que solos o con el PSOE pudiéramos gobernar", ha señalado.

En el acto han participado también el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y candidatos de la formación a las próximas elecciones generales, forales y europeas.

Durante su intervención, Monedero ha hecho un repaso sobre la situación actual y ha afirmado que "a los viejos les proponen que se mueran pronto y a la gente joven le dicen que lo mejor que le puede pasar en la vida es que esta semana se estrena la última temporada de Juego de Tronos o que se enganche en bucle a Netflix o ver todos los fines de semana un partido del siglo, y a la gente que no se resigna le han dicho que se vaya de España, no le dejan ni votar, es un jodido insulto". "Les dicen que vayan a las casas de apuestas o que se vuelvan a drogar. Cada vez que emerge una conciencia crítica emerge el consumo de heroína", ha dicho.

Asimismo, ha dicho que "a las mujeres les están diciendo que son culpables de lo que está ocurriendo" y ha señalado que "ahí está Cayetana Álvarez de Toledo -candidata del PP-, que es pija en tres idiomas, y se permite el lujo de decir como tienen que gestionar las mujeres el control de su cuerpo". "Está planteando una broma de pija que traiciona a las mujeres. La mujer que violaron los cinco de la Manda no pudo ni abrir la boca. Más respeto", ha afirmado.

ECHENIQUE: TRES OPCIONES EN LAS ELECCIONES

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que en las próximas elecciones hay tres opciones. Por un lado, la opción de los millonarios, los banqueros y las eléctricas, que es la opción que en Andalucía han bautizado como el trifachito, y la verdad es que a los banqueros, a las eléctricas y a los que tienen dinero toda la parafernalia de banderas e himnos les da igual, lo que de verdad les importa es que ese trío protege sus privilegios".

A coNtinuación, ha señalado que la segunda opción es "que haya un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez, puede doler a alguna gente escucharlo, pero es una evidencia, y esta opción también sería un Gobierno de derechas".

Pablo Echenique ha sido muy crítico con Ciudadanos y ha afirmado que la formación naranja "no es franquista ni antifranquista, es de lo que haga falta; no es machista ni feminista, es feminista liberal, es decir, es de lo que haga falta; no es ni animalista ni taurino, es animalista liberale, que es lo mismo que ser de lo que haga falta., y ahora que se han juntado con UPN en Navarra seguarmente no son ni foralistas ni antiforalistas, sino de lo que haga falta".

Pablo Echenique ha señalado que la tercera opción es Unidas Podemos y ha afirmado que "nos han montado todo esto de las cloacas porque no nos han podido comprar, ni siquiera lo han intentado, porque saben perfectamente qué tipo de fuerza política somos". "Nos han intentado destruir con mentiras fabricadas por mafiosos, porque saben que no nos va a temblar la mano y vamos a aplicar la Constitución para tener un país mejor, una sanidad mejor, una educación mejor", ha afirmado.

Pablo Echenique ha reconocido que en Podemos "hemos hecho algunas cosas mal, hemos cometido errores y eso es una señal de que somos humanos, pero nunca nos hemos equivocado de bando, en ninguna ley que hemos metido en el Congreso nunca jamás nos hemos equivocado de bando, ese error no lo hemos cometido nunca, y creo que a la vista está que cuando hemos tenido un poco de influencia hemos conseguido cosas que parecían impensables".

Así, el dirigente de Podemos ha citado así "la subida del salario mínimo, un aumento de recursos para la ley de dependencia o incremento en inversión en vivienda pública". Así, ha dicho que hay que preguntar a los votantes indecisos "si no sería buena idea que tengamos durante cuatro años la oportunidad de gobernar en este país, que se imaginen lo que podríamos conseguir siendo Gobierno de España durante cuatro años a la vista de lo que hemos conseguido siendo un grupo parlamentario".

Pablo Echenique ha defendido que "nos bastan cuatro años de Gobierno para demostrar que se pueden cambiar las cosas en este país, solamente nos hace falta una pequeña oportunidad para gobernar una legislatura para demostrar que podemos hacer todavía más que lo que hemos hecho siendo un grupo parlamentario".

Echenique ha afirmado que "se traslada a la ciudadanía el mensaje de que el PP ha robado dinero público como si no hubiera en mañana, pero que todos somos iguales porque los de Podemos se han financiado de Irán, de Venezuela, de Corea del Norte y de Mordor", "La historia no la escriben los banqueros, ni las cloacas, ni las encuestas, la escribe la gente votando el 28 de abril y yo soy optimista, confió en que vamos a tener un buen resultado y que a partir del 28 de abril vamos a tener un país mejor", ha señalado.

MOVILIZAR A LOS JÓVENES

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la movilización de los votantes, especialmente de los jóvenes, para que "no se arrepientan" tras las elecciones de no haber acudido a las urnas. "Estoy convencida de que si los jóvenes de este país se movilizan el 28 de abril va a ganar Unidas Podemos, pero no estoy tan segura de que se movilicen como se tienen que movilizar", ha dicho, por lo que ha pedido a los militantes del partido que trabajan para movilizar a los votantes.

Además, ha rechazado durante su intervención "machismos como el de Cayetana Álvarez de Toledo, que ridiculiza a las mujeres". "Le vamos a frenar los pies y no le vamos a dejar avanzar ni un solo milímetro. En este país no se ha tenido en cuenta el consentimiento en el caso de las mujeres y por eso es importante que las mujeres tengan que decir sí, sí, sí, hasta el final, por eso les vamos a frenar en las urnas", ha señalado.