La mortalidad en Navarra en 2020 se incrementó un 19,3% con respecto al año anterior

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

En 2020 se registraron en Navarra un total de 6.644 fallecimientos, 1.076 más que en 2019 -cuando fallecieron 5.568 personas-, lo que supone un incremento del 19,3%, según se recoge en el último Boletín de Salud Pública de Navarra. Este aumento en la tasa de mortalidad se debe en gran parte al COVID-19, que afectó sobre todo a las personas mayores de 75 años.

Sin embargo, descendió el número de fallecimientos provocados por accidentes de tráfico, causa principal de muerte entre la población entre los 15 y 39 años hasta el 2018. En concreto, en 2020 se registraron 18 frente a los 30 de 2019, un 40% menos.

También la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento -donde se incluye la demencia- ha descendido (de 377 en 2019 a 290 en 2020), al igual que las muertes causadas por el grupo denominado 'otras enfermedades del corazón', que también han disminuido, pasando de 329, en 2019, a 296 en 2020.

Por sexo, el incremento absoluto de fallecimientos en Navarra con respecto al 2019 es de 581 en hombres y 495 en mujeres, y el incremento relativo fue del 21,1% y 17,6%, respectivamente. Como resultado de ello, la esperanza de vida al nacer en 2020 fue de 80,8 años en los hombres y 85,9 años en las mujeres, 1,2 y 1 año, respectivamente, más baja que en 2019.

En comparación con 2019, el riesgo de muerte por todas las causas ha sido muy similar en menores de 45 años, ha disminuido en el grupo de 45-54 años y ha aumentado entre mayores de 54 años. Los grupos de edad donde se observaron los mayores excesos de mortalidad son el de 85-94 años, donde el exceso fue de 477 fallecimientos, y el grupo de 75-84 años, en el que se registraron 323 fallecimientos más que en 2019. Destaca el descenso observado en el grupo de 45-54 años (42 fallecimientos menos), que requerirá un estudio más detallado cuando estén disponibles los datos definitivos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Navarra ha presentado un aumento de mortalidad que se sitúa en torno a la media nacional, y con un incremento inferior al registrado en otras siete comunidades autónomas. Según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de letalidad entre los casos de COVID-19 de Navarra, se sitúa en 1,6% (la media estatal es de 1,9%).

EN MARZO Y ABRIL DE 2020

El COVID-19 fue responsable en buena medida del incremento de la mortalidad. En 2020, se registraron 1.172 muertes por COVID-19: de ellas, el 86% (alrededor de 1.000) fueron confirmadas por una prueba de laboratorio, y el 14% por COVID-19 sospechoso por la clínica y los datos epidemiológicos. En los meses de marzo y abril de 2020 se produjeron el mayor número de muertes por esta causa, falleciendo 700 personas, tanto en casos confirmados como en sospechosos. En los meses de otoño e invierno se registró igualmente un importante número de fallecimientos por esta causa, 450, aunque con una presentación menos abrupta que en la primera ola.

En los grupos de edad más afectados por el COVID-19, las tasas de mortalidad por 'el conjunto de otras causas diferentes a este' han disminuido. Es posible que, en personas con enfermedades graves, el coronavirus haya desplazado a las enfermedades subyacentes como causa de muerte en la certificación de la defunción. Así, la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento -donde se incluye la demencia- que presentaba una tendencia ascendente entre 2011 y 2019, ha descendido en 2020, en comparación al 2015-2019, igual que el grupo de 'otras enfermedades del corazón' donde se incluyen las de insuficiencia cardiaca que también han disminuido en 2020 en ambos sexos.

La mortalidad por causas externas ha disminuido un 19% en los hombres, desde 158 fallecimientos en 2019 hasta 128 en 2020; mientas que en mujeres se mantuvo estable. En 2020, año en que se declararon periodos de limitación de la movilidad en la población por motivo de la pandemia de COVID-19, se registraron 18 fallecimientos por accidentes de tráfico, frente a los 30 de 2019, un 40% menos. El número de suicidios en 2020 fue de 42, cifra similar a la de los años previos en los que se produjeron 51, 48, 40 y 46, entre 2016 y 2019, respectivamente.

HEPATITIS C

Junto a los datos de mortalidad, el boletín publica información actualizada del Programa de eliminación de la hepatitis C en la Comunidad Foral, así como los casos de enfermedades transmisibles objeto de vigilancia en Navarra durante el primer trimestre de 2021.

El Instituto de Salud Pública y Laboral estima que en Navarra hay entre 120 y 200 personas que tienen infección activa por el virus de la hepatitis C y lo desconocen. En los últimos años, todavía se siguen produciendo entre 15 y 20 contagios anuales por el virus de la hepatitis C en Navarra.

Esta infección produce daño progresivo en el hígado que con los años puede llevar a cirrosis y cáncer de hígado. Además, las personas que portan este virus pueden transmitirlo a por uso compartido de objetos que puedan contaminarse con la sangre, por relaciones sexuales o de madre a hijo. La infección por el virus de la hepatitis C tiene actualmente tratamiento curativo muy eficaz, que evitaría definitivamente todos los efectos negativos mencionados, ha informado el Gobierno.

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto el objetivo de eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C para 2030. España fue uno de los países más afectados por esta infección, y por ello, "la consecución de este objetivo requiere mayores esfuerzos y un camino más largo por recorrer".

El principal obstáculo para la eliminación es el diagnóstico de esas 120 a 200 infecciones activas que permanecen sin diagnosticar. La mayoría de ellas se concentran en personas nacidas antes de 1980 ya que pudieron estar expuestas a riesgo de contagio porque entonces esta infección no se conocía bien y las medidas de control no eran tan eficaces. La prevalencia de infecciones no diagnosticadas alcanza los valores más altos en los grupos de edad entre 40 y 64 años.

Los mecanismos de transmisión involucrados son el consumo de drogas inyectadas y/o inhaladas en los que puede producirse el contacto con objetos contaminados con la sangre de otras personas, y las prácticas sexuales de riesgo, principalmente cuando se producen entre hombres. El contagio también se puede producir por procedimientos con material punzante (tatuajes, piercings, manicura, pedicura, etc.) sin las debidas medidas de higiene.

Desde el ISPLN se recomienda evitar estas situaciones de riesgo y colaborar con el sistema sanitario en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones activas.

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

En el último Boletín de Salud Pública de Navarra también se actualizan los casos de enfermedades transmisibles objeto de vigilancia en Navarra. En comparación con el mismo periodo de años anteriores, en el primer trimestre de 2021 destaca el descenso muy pronunciado de síndromes gripales (de 14.662 en 2020 a 157 en 2021), un descenso de un 98,9, que se explica por las medidas de distanciamiento y uso de mascarillas con motivo de la pandemia que ha contribuido a retrasar la circulación de este virus en la población.

Asimismo, las medidas preventivas aplicadas para el COVID-19 también pueden explicar los descensos de casos de tos ferina, varicela, y rotavirus.

Las enfermedades de transmisión sexual mantienen los niveles altos de incidencia que alcanzaron en años previos.

También aumentan los casos de gastroenteritis por campylobacter, Escherichia coli verotoxigénico y Yersinia que suelen estar relacionadas con alimentos contaminado, mal conservados o consumidos sin lavado adecuado.