Moventis TCC y el comité de empresa alcanzan un principio de acuerdo que se someterá a la votación de la plantilla

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Moventis TCC, adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, ha alcanzado en una reunión este lunes con el comité de empresa un principio de acuerdo que permitirá someter a votación de la plantilla una propuesta de convenio y un compromiso de finalizar los paros hasta la celebración de la consulta.

En una nota, la compañía ha valorado "positivamente el paso dado en el marco del diálogo" y ha confiado en que "este principio de entendimiento permita poner fin a la actual situación de conflicto y retomar la normalidad en el servicio público de transporte urbano comarcal".

La compañía ha defendido que las medidas presentadas durante todo el proceso de mediación suponen "un gran acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones de esta plantilla".

Así, según ha señalado la compañía, se incluye un incremento salarial vinculado al IPC general; abono de los atrasos desde la finalización del anterior convenio; incremento del plus festivo y plus nocturno; mejora en las prestaciones por contingencias comunes; vigencia del convenio hasta 2029; un cuarto día de asuntos propios en 2026 y un quinto día más en 2029, quedando la jornada anual en 1.658 horas, o mejoras de calendarios que repercuten en la conciliación familiar.

Moventis TCC ha afirmado que "con esta propuesta, el personal conductor de nueva contratación superaría los 36.000 euros, con un salario medio de 40.000 euros, con una jornada laboral inferior a 37 horas semanales, lo que superaría en un 30% al convenio provincial del sector y 100 horas menos de trabajo".

La compañía ha agradecido "la responsabilidad demostrada en este avance" y ha apelado "al compromiso de la plantilla para que, mediante su voto, pueda ratificarse el acuerdo alcanzado".